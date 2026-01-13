Nhà phố tân cổ điển trong con hẻm rộng 3 m

Nhà phố nằm trong một con hẻm rộng 3 m tại TP HCM có quy mô 4 tầng, với tổng diện tích 222 m2. Khu đất có mặt tiền rộng 3,6 m, chiều dài 16,2 m.

Gia chủ mong muốn không gian sống mang phong cách tân cổ điển, trong khi điều kiện mặt bằng hẹp và bối cảnh nhà hẻm đặt ra nhiều hạn chế về không gian.