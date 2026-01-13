Nhà phố tân cổ điển trong con hẻm rộng 3 m

Nhà phố nằm trong một con hẻm rộng 3 m tại TP HCM có quy mô 4 tầng, với tổng diện tích 222 m2. Khu đất có mặt tiền rộng 3,6 m, chiều dài 16,2 m.
Gia chủ mong muốn không gian sống mang phong cách tân cổ điển, trong khi điều kiện mặt bằng hẹp và bối cảnh nhà hẻm đặt ra nhiều hạn chế về không gian.
Nhà phố nằm trong một con hẻm rộng 3 m tại TP HCM có quy mô 4 tầng, với tổng diện tích 222 m2. Khu đất có mặt tiền rộng 3,6 m, chiều dài 16,2 m.
Gia chủ mong muốn không gian sống mang phong cách tân cổ điển, trong khi điều kiện mặt bằng hẹp và bối cảnh nhà hẻm đặt ra nhiều hạn chế về không gian.
Công trình cho thấy nhà phố trong hẻm nhỏ vẫn có thể áp dụng phong cách tân cổ điển nếu kiểm soát tốt tỷ lệ, vật liệu và bố cục. Việc ưu tiên công năng, lưu trữ và ánh sáng giúp ngôi nhà đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế, đồng thời giữ được ngôn ngữ thẩm mỹ nhất quán.
Công trình cho thấy nhà phố trong hẻm nhỏ vẫn có thể áp dụng phong cách tân cổ điển nếu kiểm soát tốt tỷ lệ, vật liệu và bố cục. Việc ưu tiên công năng, lưu trữ và ánh sáng giúp ngôi nhà đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế, đồng thời giữ được ngôn ngữ thẩm mỹ nhất quán.
Căn nhà được phân chia công năng theo chiều cao. Tầng trệt bố trí không gian sinh hoạt chung, gồm phòng khách và bếp. Khu vực này được tổ chức liên thông nhằm giảm cảm giác chia cắt và tạo độ mở thị giác. Phòng ngủ chính được bố trí chiếm trọn một tầng, ưu tiên diện tích sử dụng và sự riêng tư, trong khi các phòng ngủ còn lại được tổ chức gọn gàng, bám theo trục giao thông trung tâm.
Cách sắp xếp này giúp hoạt động hàng ngày diễn ra tập trung, đồng thời tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Các tầng trên dành cho không gian nghỉ ngơi, tách biệt rõ khu vực riêng tư và sử dụng chung, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của nhà phố nhiều tầng.
Căn nhà được phân chia công năng theo chiều cao. Tầng trệt bố trí không gian sinh hoạt chung, gồm phòng khách và bếp. Khu vực này được tổ chức liên thông nhằm giảm cảm giác chia cắt và tạo độ mở thị giác. Phòng ngủ chính được bố trí chiếm trọn một tầng, ưu tiên diện tích sử dụng và sự riêng tư, trong khi các phòng ngủ còn lại được tổ chức gọn gàng, bám theo trục giao thông trung tâm.
Cách sắp xếp này giúp hoạt động hàng ngày diễn ra tập trung, đồng thời tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Các tầng trên dành cho không gian nghỉ ngơi, tách biệt rõ khu vực riêng tư và sử dụng chung, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của nhà phố nhiều tầng.
Cầu thang đặt ở vị trí trung tâm, đóng vai trò trục giao thông chính của ngôi nhà. Giải pháp này giúp chia mặt bằng thành hai lớp trước và sau, hỗ trợ phân bổ không gian linh hoạt và cải thiện khả năng thông gió, chiếu sáng tự nhiên.
Cầu thang đặt ở vị trí trung tâm, đóng vai trò trục giao thông chính của ngôi nhà. Giải pháp này giúp chia mặt bằng thành hai lớp trước và sau, hỗ trợ phân bổ không gian linh hoạt và cải thiện khả năng thông gió, chiếu sáng tự nhiên.
Trước hạn chế về chiều ngang, KTS tập trung vào giải pháp nội thất và lưu trữ. Hệ tủ âm tường được bố trí xuyên suốt các tầng, tận dụng tối đa bề mặt đứng.
Nội thất được thiết kế bám sát tường, giải phóng không gian trung tâm và tạo lối di chuyển rõ ràng. Các hệ tủ đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tích hợp hệ thống kỹ thuật như điện, điều hòa, đường ống, giúp tổng thể không gian gọn gàng.
Trước hạn chế về chiều ngang, KTS tập trung vào giải pháp nội thất và lưu trữ. Hệ tủ âm tường được bố trí xuyên suốt các tầng, tận dụng tối đa bề mặt đứng.
Nội thất được thiết kế bám sát tường, giải phóng không gian trung tâm và tạo lối di chuyển rõ ràng. Các hệ tủ đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tích hợp hệ thống kỹ thuật như điện, điều hòa, đường ống, giúp tổng thể không gian gọn gàng.
Phong cách tân cổ điển được thể hiện theo hướng tiết chế, tránh áp dụng các chi tiết trang trí dày đặc. Gam màu sáng như trắng kem, be và xám nhạt được sử dụng làm nền chủ đạo, hỗ trợ mở rộng cảm giác không gian trong điều kiện mặt bằng hẹp.
Các chi tiết phào chỉ, gương trang trí và đèn chùm được chọn lọc về tỷ lệ và vị trí, tập trung vào những điểm cần nhấn thay vì trải đều khắp công trình.
Phong cách tân cổ điển được thể hiện theo hướng tiết chế, tránh áp dụng các chi tiết trang trí dày đặc. Gam màu sáng như trắng kem, be và xám nhạt được sử dụng làm nền chủ đạo, hỗ trợ mở rộng cảm giác không gian trong điều kiện mặt bằng hẹp.
Các chi tiết phào chỉ, gương trang trí và đèn chùm được chọn lọc về tỷ lệ và vị trí, tập trung vào những điểm cần nhấn thay vì trải đều khắp công trình.
Vật liệu hoàn thiện của căn nhà gồm đá, gỗ veneer và kính, được sử dụng có kiểm soát nhằm tạo điểm nhấn mà không làm không gian trở nên nặng nề.
Hệ thống chiếu sáng được thiết kế phân tầng theo từng khu vực chức năng. Ánh sáng vàng ấm bố trí tại phòng khách và phòng ngủ để tạo cảm giác thư giãn, trong khi ánh sáng trắng được sử dụng tại bếp.
Vật liệu hoàn thiện của căn nhà gồm đá, gỗ veneer và kính, được sử dụng có kiểm soát nhằm tạo điểm nhấn mà không làm không gian trở nên nặng nề.
Hệ thống chiếu sáng được thiết kế phân tầng theo từng khu vực chức năng. Ánh sáng vàng ấm bố trí tại phòng khách và phòng ngủ để tạo cảm giác thư giãn, trong khi ánh sáng trắng được sử dụng tại bếp.
Đèn chiếu điểm tại khu vệ sinh làm nổi bật các chi tiết trang trí, tăng chiều sâu cho không gian nội thất.
Đèn chiếu điểm tại khu vệ sinh làm nổi bật các chi tiết trang trí, tăng chiều sâu cho không gian nội thất.
Không gian phòng tắm nổi bật với bồn tắm đặt độc lập bằng vật liệu màu hổ phách, bố trí sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Hệ rèm gỗ ngang giúp điều tiết ánh sáng và đảm bảo riêng tư.
Không gian phòng tắm nổi bật với bồn tắm đặt độc lập bằng vật liệu màu hổ phách, bố trí sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Hệ rèm gỗ ngang giúp điều tiết ánh sáng và đảm bảo riêng tư.
Phòng ngủ chính được bố trí kết hợp khu ngủ, bàn trang điểm và hệ tủ trưng bày âm tường.
Phòng ngủ chính được bố trí kết hợp khu ngủ, bàn trang điểm và hệ tủ trưng bày âm tường.
Phòng ngủ phụ được thiết kế theo hướng gọn nhẹ, sử dụng gam màu trung tính kết hợp vật liệu gỗ để tạo cảm giác ấm áp.
Phòng ngủ phụ được thiết kế theo hướng gọn nhẹ, sử dụng gam màu trung tính kết hợp vật liệu gỗ để tạo cảm giác ấm áp.
Phòng ngủ trẻ em được bố trí liền kề khu học tập, sử dụng nội thất liền khối bằng gỗ với các cạnh bo cong để đảm bảo an toàn và tối ưu diện tích.
Phòng ngủ trẻ em được bố trí liền kề khu học tập, sử dụng nội thất liền khối bằng gỗ với các cạnh bo cong để đảm bảo an toàn và tối ưu diện tích.
Bích Phương
Đơn vị thi công và thiết kế: DQH Architects