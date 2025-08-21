Nhà phố Noble Palace Tay Thang Long có giá khởi điểm hơn 9 tỷ đồng

Sunshine Group sẽ livestream phiên đặt giá cho căn nhà phố thứ 5 của dự án Noble Palace Tay Thang Long (mã căn V6-11) lúc 20h ngày 22/8 với giá khởi điểm 9,2 tỷ đồng.

Sản phẩm có quy mô 4 tầng, mặt tiền 5 m, thiết kế phong cách châu Âu, hướng nhìn về trường quốc tế Sunshine School. Tầng một có thể sử dụng để kinh doanh, các tầng trên phục vụ sinh hoạt, có thể tùy biến theo nhu cầu sử dụng. Cư dân tương lai còn được thụ hưởng hệ tiện ích 5 sao và các giải pháp vận hành ứng dụng công nghệ.

Ngoài bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, V6-11 còn ghi điểm nhờ các gói hoàn thiện đồng bộ với sự đồng hành của S-Decoro - đơn vị thành viên của Sunshine Group với chi phí tiết kiệm đến 30-40% so với việc gia chủ tự hoàn thiện.

Nhà phố Noble Palace Tay Thang Long tích hợp giá trị kép an cư và đầu tư. Ảnh: Sunshine Group

Đơn vị phát triển cho biết các phiên đặt giá mua nhà được phát định kỳ vào 20h thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên Noble App nền tảng số của hệ sinh thái. Ở phiên ngày 19/8, một căn nhà phố 4 tầng thuộc dự án Noble Palace Tay Thang Long được chốt giao dịch ở mức 16,5 tỷ đồng.

Điểm nhấn của phiên giao dịch là sự xuất hiện của khách mời - diễn viên Huỳnh Anh. Anh cho biết đã theo dõi Sunshine Group từ lâu và đánh giá cao chiến lược phát triển đô thị tích hợp công nghệ của doanh nghiệp.

Diễn viên Huỳnh Anh xuất hiện trong phiên livestream NobleGo ngày 19/8. Ảnh: Sunshine Group

Nam diễn viên khẳng định trong đầu tư bất động sản, vị trí có vai trò quan trọng. Với Noble Palace Tay Thang Long, dự án nằm kế cận đại lộ Tây Thăng Long - tuyến giao thông chiến lược quy hoạch 10 làn xe, giữa hai đường vành đai 4 và 3.5 đồng thời nằm trên tuyến đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, cách Hồ Tây khoảng 15 phút sau khi các hạ tầng kết nối đồng bộ. Nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn thuận lợi cho khai thác kinh doanh.

Ở góc độ kinh doanh, Huỳnh Anh ấn tượng với cách Sunshine Group tích hợp công nghệ vào vận hành thực tế tại dự án. Tiêu biểu như hệ thống AI quản lý vận hành toàn bộ hạ tầng, logistic đến các nền tảng hỗ trợ kinh doanh gồm MyShop (quản lý tài chính), Noble App với các tính năng NobleMall và NobleX giúp thương chủ mở rộng thị trường, tối ưu tài chính và tăng trưởng doanh thu.

Kiến trúc cổ điển châu Âu tại nhà phố dự án. Ảnh: Sunshine Group

Theo chủ đầu tư, với mô hình nhà phố không có trung tâm thương mại, cư dân có lợi thế toàn quyền khai thác kinh doanh và không bị chia sẻ dòng tiền với các đơn vị bán lẻ bên ngoài.

Hiện, gần 2.500 căn nhà phố với pháp lý sổ đỏ lâu dài tại Noble Palace Tay Thang Long được đồng loạt hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu và dự kiến bàn giao từ quý III này. Yếu tố hiện hữu cũng được xem là một trong những yếu tố tác động đến quyết định xuống tiền của nhà đầu tư, bởi có thể sử dụng dòng tiền từ khai thác kinh doanh.

Nhà phố Noble Palace Tay Thang Long phần lớn có giá từ 11 tỷ đến dưới 15 tỷ đồng. Ảnh: Sunshine Group

Sau 15 phiên livestream, Sunshine Group đã trích lập 7,5 tỷ đồng, đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần xây dựng 18 mái nhà tình nghĩa và 2 điểm trường, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái song hành cùng phát triển kinh doanh

Song Anh