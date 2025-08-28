Nhà phố 'nhiều lớp' đan cài cho gia đình ba thế hệ

Ngôi nhà phố có quy mô ba tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 400 m2, tọa lạc tại TP HCM, là nơi sinh sống của một gia đình ba thế hệ.

Công trình được thiết kế dựa trên ý tưởng về một tổ ấm có nhiều lớp đan cài, tượng trưng cho sự gắn kết giữa các thế hệ.

Theo đó, mỗi không gian trong ngôi nhà là một lớp, bố trí theo nhu cầu và thói quen của người sử dụng. Khi xếp chồng lại, tập hợp các lớp sẽ tạo thành một tổ ấm hoàn chỉnh: vừa tiện nghi, tăng kết nối, vừa phản chiếu tinh thần sống của ba thế hệ.