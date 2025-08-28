Thứ năm, 28/8/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ năm, 28/8/2025, 00:20 (GMT+7)

Nhà phố 'nhiều lớp' đan cài cho gia đình ba thế hệ

TP HCMMỗi tầng được thiết kế như một lớp tổ xếp chồng lên nhau, giúp tăng gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.

Ngôi nhà phố có quy mô ba tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 400 m2, tọa lạc tại TP HCM, là nơi sinh sống của một gia đình ba thế hệ.

Công trình được thiết kế dựa trên ý tưởng về một tổ ấm có nhiều lớp đan cài, tượng trưng cho sự gắn kết giữa các thế hệ.

Theo đó, mỗi không gian trong ngôi nhà là một lớp, bố trí theo nhu cầu và thói quen của người sử dụng. Khi xếp chồng lại, tập hợp các lớp sẽ tạo thành một tổ ấm hoàn chỉnh: vừa tiện nghi, tăng kết nối, vừa phản chiếu tinh thần sống của ba thế hệ.

Với phong cách nông trại châu Âu (farmhouse) kết hợp hiện đại, các không gian mang tone màu chủ đạo gồm kem và xanh mint, nhấn nhá bằng những đường cong mềm mại.

Tầng một được tổ chức mở, kết nối liền mạch phòng khách và bếp - ăn. Phòng khách sáng bừng nhờ hệ cửa lớn, nổi bật với sofa xanh mint, ghế họa tiết hoa lá và vách cong mềm mại.

Khu thờ, bếp – bàn ăn tiếp nối nhẹ nhàng với tông xanh pastel, dưới ánh sáng giếng trời, trở thành trung tâm của những bữa cơm gia đình.

Hệ tủ được khéo léo đưa vào gầm cầu thang nhằm tối ưu không gian sử dụng.

Khu bếp nấu tránh được cảm giác bí bách nhờ ánh sáng từ giếng trời.

Thay vì nằm ở tầng thượng, khu giặt sấy bố trí ở tầng một để gia chủ thuận tiện di chuyển và sử dụng.

Phòng ngủ của ba mẹ được đưa lên tầng ba với không gian rộng rãi, chia thành khu ngủ và khu làm việc.

Tone chủ đạo màu kem – xanh mint cùng nội thất gỗ sáng màu mang lại cảm giác thư thái.

Góc nghỉ ngơi thư giãn tích hợp trong phòng ngủ chính.

Phòng tắm master như một góc spa tại gia với bồn tắm cạnh mảng xanh, gạch mosaic bo cong và bồn rửa sáng màu.

Cây xanh và cửa sổ lấy sáng giúp phòng vệ sinh luôn có cảm giác thông thoáng.

Tầng hai là không gian nghỉ ngơi dành cho bà và cháu trai. Phòng của bà được thiết kế trẻ trung và lạc quan với gam hồng pastel kết hợp xanh mint, nội thất tiện nghi.

Phòng tắm riêng mang gam pastel hồng – xanh tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Ngay bên cạnh, phòng của bé mang màu sắc vui tươi với giường hình khủng long, tủ đồ hình học và bàn học cạnh cửa sổ.

Giếng trời giúp tối ưu ánh sáng cho toàn bộ khu vực cầu thang và hành lang đi lại.

Nắp giếng trời với tạo hình nan hoa, mang hiệu ứng sinh động khi có ánh nắng hắt xuống bên dưới.

Trên cùng là sân thượng rộng rãi, với bàn ghế sắt trắng, vườn cây, hồ mosaic xanh... tạo nên một khu vườn nhỏ giữa phố thị. Đây là nơi cả gia đình cùng chăm cây, tập thể dục, tiếp khách hay ngồi ngắm cảnh thành phố.

Mặt bằng bố trí các tầng.

Thu Hương
Thiết kế và thi công: 1618 Design Studio
Chủ trì thiết kế: Trần Công Nguyên
Thiết kế: Nguyễn Thái Tiên

  Trở lại Bất động sảnTrở lại Bất động sản