Nhà phố Mekong District hưởng lợi từ dòng khách du lịch miền Tây

An GiangMekong District tọa lạc ven sông Hậu hưởng lợi từ hạ tầng và trục du lịch Châu Đốc - Long Xuyên - Thoại Sơn, mở ra tiềm năng phát triển nhà phố thương mại miền Tây.

9 tháng đầu năm, An Giang đón gần 20 triệu lượt khách. Trong đó, khu vực phía Bắc nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên và sự đa dạng của các dân tộc như Khmer, Chăm, Hoa cùng nhiều điểm đến du lịch tâm linh. Các lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đua bò Bảy Núi, lễ Sen Dolta của người Khmer, tháng Ramadan của người Chăm... thu hút nhiều du khách.

Ngoài ra, tuyến du lịch Châu Đốc - Long Xuyên - Thoại Sơn, còn gọi là "con đường di sản An Giang’, tạo nên hành trình liên hoàn khám phá văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, Long Xuyên đóng vai trò kết nối, điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, trải nghiệm ẩm thực và khám phá văn hóa bản địa.

Cùng với đó, các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hay tuyến tránh Long Xuyên, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, góp phần đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới của vùng.

Cầu Nguyễn Thái Học bắc qua rạch Long Xuyên. Ảnh: Ngọc Tài

Nằm ở phường Long Xuyên với hơn 600 m mặt tiền sông Hậu, dự án Mekong District do N.H.O đầu tư, tập trung phát triển nhà phố thương mại, đáp ứng nhu cầu ở, kinh doanh, dịch vụ du lịch. Vị trí ven sông cho phép dự án tiếp cận luồng khách di chuyển đường bộ lẫn đường thủy. Chủ đầu tư cũng xây dựng không gian cảnh quan phù hợp mô hình F&B, lưu trú nhỏ, cửa hàng trải nghiệm gắn với ẩm thực - văn hóa bản địa.

Định hướng vận hành nhắm tới hai nhóm nhu cầu chính: cư dân địa phương, chuyên gia và gia đình trẻ tìm kiếm môi trường sống tiện nghi; và nhóm kinh doanh dịch vụ phục vụ dòng khách du lịch đến An Giang.

Dãy nhà phố thương mại hiện đại tại Mekong District. Ảnh: N.H.O

Dữ liệu từ Batdongsan cho thấy, tại trung tâm phường Long Xuyên, shophouse được rao bán ở mức 45-58 triệu đồng mỗi m2. Với phân khúc cho thuê, mặt bằng khoảng 300-500 m2 được chào thuê với giá 70-100 triệu đồng mỗi tháng, một số nơi thấp hơn tùy vào vị trí, mặt tiền.

"Mô hình nhà phố thương mại tại các đô thị cửa ngõ du lịch thường hưởng lợi từ tần suất sự kiện, mùa lễ hội và lịch hành hương, từ đó gia tăng công suất khai thác mặt bằng tầng trệt", đại diện N.H.O chia sẻ.

Những tuyến phố vào ban đêm tại Mekong District. Ảnh: N.H.O

Tại Long Xuyên, yếu tố bản sắc văn hóa - ẩm thực địa phương là chất liệu để phát triển các cửa hàng trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, dịch vụ ăn uống gắn với không gian ven sông. N.H.O kỳ vọng mỗi căn shophouse tại Mekong District không chỉ là tài sản mà còn là một phần của hệ sinh thái văn hóa, du lịch và kinh doanh mang phong cách sống miền Tây.

Chủ đầu tư công bố mức giá từ 4,9 tỷ đồng mỗi căn. Dự án áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt 1% mỗi tháng, bàn giao vào cuối năm 2027. Trong tháng 11, 10 khách hàng đầu tiên sẽ được ưu đãi 400 triệu đồng và có cơ hội chọn căn sớm nhất khi đăng ký gói đặt chỗ 200 triệu đồng.

Song Anh