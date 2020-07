Nhà phố Long An nhiều lợi thế thu hút đầu tư

Là một trong những quốc gia có chính sách kinh tế cởi mở và mức độ chú trọng đầu tư hạ tầng bậc nhất khu vực, những năm qua, Việt Nam đã thu hút dòng vốn đầu tư từ nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Hàng loạt "ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ, đồ gia dụng đã công bố hoặc chuẩn bị đưa dây chuyền sản xuất đến Việt Nam. Những cái tên đáng chú ý có thể kể đến Apple, Google, Microsoft đã có động thái tuyển dụng vị trí kỹ sư, quản lý Việt Nam. Mới đây nhất, Panasonic công bố dự kiến ngừng sản xuất máy giặt, tủ lạnh tại Thái Lan vào cuối năm 2020, đầu năm 2021. Song song đó, hãng cũng đã triển khai nhà máy tại Việt Nam và đăng tuyển 8.000 lao động.

Riêng tại tỉnh Long An, một trong những địa phương thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh nhất tại phía Tây Nam TP HCM, tính từ đầu tháng 5, đã có 5 khu công nghiệp được triển khai. Đây là con số kỷ lục kể từ sau Covid-19, thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ của tỉnh giáp ranh phía Tây TP HCM này.

Sơ đồ tuyến Metro 3A.

Đi đôi với hạ tầng công nghiệp, hệ thống giao thông cũng được chính quyền Long An phát triển đồng bộ nhằm đón đầu làn sóng đầu tư bất động sản. Ngoài chiến lược nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bộ kết nối Long An với TP HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven Tây Sài Gòn còn được hưởng lợi từ việc triển khai tuyến Metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) kết nối hai cực của thành phố với chiều dài 20 km, vốn đầu tư gần 70.000 tỷ đồng.

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, khu vực đô thị vệ tinh phía Tây TP HCM hiện sở hữu nhiều dự án chất lượng. Bên cạnh đó tính thanh khoản cùng tiềm năng tăng giá cao trong tương lai giúp nơi đây trở thành thị trường thu hút nhà đầu tư. Doanh nghiệp bất động sản cũng dễ dàng triển khai những dự án khu dân cư với hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, khi Long An vẫn còn quỹ đất tương đối dồi dào.

Trong số những dự án nhà ở nổi bật tại Long An, khu nhà phố compound ven sông The Pearl Riverside do SeaHoldings triển khai là sự lựa chọn sáng giá khi sở hữu hàng loạt ưu điểm. Vị trí dự án ngay bờ sông Vàm Cỏ Đông, trung tâm thị trấn Bến Lức, cư dân cần chưa đến 1h để di chuyển đến trung tâm quận 1. Dự án đã có quy hoạch 1/500, công nhận chủ đầu tư, giấy phép xây dựng và giấy phép kinh doanh.

Phối cảnh nhà phố The Pearl Riverside.

Chủ đầu tư cùng đơn vị phát triển cũng triển khai nhiều chính sách ưu đãi tài chính hỗ trợ người mua. Theo đó, khách hàng thanh toán ban đầu 30% để sở hữu nhà phố ven sông, ngân hàng hỗ trợ lãi suất tốt cùng chính sách ân hạn nợ gốc trong 12 tháng hoặc đến lúc nhận nhà.

Vừa qua, SeaHoldings ra mắt giỏ hàng nhà phố mặt tiền sông với số lượng giới hạn. Tọa lạc tại mặt tiền đường Tahiti với lộ giới 20 m, đây là những căn nhà phố cao cấp và sở hữu vị trí đẹp nhất dự án. An cư tại đây, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn tầm nhìn đẹp ra sông Vàm Cỏ Đông từ ban công và sân thượng. Bên cạnh đó, công viên ven sông The Pearl River Park cùng bến du thuyền đẳng cấp chỉ cách gia chủ vài bước chân.

Công viên The Pearl Riverside Park đã hoàn thiện.

Công viên The Pearl River Park vừa được chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng, phủ xanh, xây dựng tiện ích và đã sẵn sàng khai trương phục vụ cư dân. Sống liền kề công viên, cư dân có thể dễ dàng tận hưởng bầu không khí trong lành cùng những tiện ích như đường chạy bộ ven sông, khu BBQ, cờ tướng, đọc sách, khu vui chơi trẻ em, sân bóng rổ, khu tập thể thao ngoài trời... Dòng sản phẩm nhà phố tại The Pearl Riverside hài hòa giữa giá trị về không gian cảnh quan, tiện ích, lối sống xanh theo phong cách nghỉ dưỡng tại gia.

"Chúng tôi phát triển dãy nhà phố mặt tiền sông này với mục tiêu tạo nên một nơi mang đến cuộc sống đỉnh cao, đáng mơ ước hàng đầu thị trường phía Tây TP HCM", đại diện SeaHoldings nói.

Vũ Khánh