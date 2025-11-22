Nhà phố gần biển - sức hút của Blanca City

Nằm gần biển với thiết kế đa công năng, hệ sinh thái tiện ích và hạ tầng kết nối giúp nhà phố Casa thuộc đô thị Blanca City hút sự quan tâm tại Vũng Tàu (TP HCM).

Phân khu thấp tầng Casa thuộc dự án đô thị biển Blanca City 96 ha, do Sun Group phát triển. Phân khu được quy hoạch tối ưu công năng, như một điểm nhấn về thương mại - du lịch của Blanca City. Mỗi căn townhouse được thiết kế 4 tầng nổi và một tầng hầm, vỉa hè rộng thoáng, mặt tiền rộng hướng thẳng ra tuyến đường 3 tháng 2 và trục đại lộ Hoa ngay cổng chính dự án. Các căn này phù hợp cho mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch như: boutique villa, homestay, café, cửa hàng thời trang hay spa thư giãn...

Kiến trúc ngoại thất của nhà phố Casa. Ảnh: Minh Khánh

Tầng hầm giúp tăng diện tích sử dụng, có thể bố trí kho hàng, phòng phụ trợ hoặc không gian sinh hoạt riêng. Sản phẩm được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, thô bên trong để chủ sở hữu tùy biến theo nhu cầu. Nhà phố Casa có khoảng 200 mẫu mặt bằng, tạo sự đa dạng về kiến trúc và hạn chế trùng lặp giữa các căn liền kề.

Với vị trí gần biển và nằm trong khu vực phát triển mạnh về du lịch, nhà phố Casa mang hai giá trị song song: vừa để ở, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh quanh năm. Theo chủ đầu tư, vị trí ven biển là yếu tố khác biệt so với nhà phố truyền thống vốn chỉ phục vụ mục đích an cư.

Không gian bên trong các căn nhà phố. Ảnh: Minh Khánh

Điểm cộng thứ hai của khu nhà phố là hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích đô thị. Phân khu Casa liền kề các tòa Blanca và Beacon, đón dòng khách lưu trú từ khu căn hộ cao tầng. Từ đây, cư dân có thể đến Sun World Vũng Tàu - công viên nước đa năng với 20 trò chơi, cùng chuỗi nhà hàng, café, dịch vụ giải trí mở cửa đến tối, hệ thống 8 công viên nội khu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông. Sát bên là trung tâm thương mại mặt biển lớn bậc nhất Việt Nam, chuỗi khách sạn 5 sao quốc tế, bãi biển riêng dài gần 1 km.

Sự hiện diện của chuỗi giải trí - mua sắm –- nghỉ dưỡng tạo lợi thế lớn cho các mô hình thương mại tại nhà phố Casa nhờ tần suất khách ổn định. Thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách được tối đa hóa nhờ trải nghiệm vui chơi, giải trí xuyên suốt ngày - đêm. Du khách vào buổi sáng có thể tắm biển, trưa mua sắm, chiều chơi công viên nước, tối dạo beach club...

Ngoài khách du lịch, phân khu cũng tiếp cận nhóm khách hàng thường xuyên là cư dân địa phương, chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp, bệnh viện, trường học và khu thương mại tự do Cái Mép - Thị Vải trong tương lai. Nguồn cầu dài hạn giúp duy trì công suất khai thác và giá trị tài sản.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp khai thác. Ảnh: Minh Khánh

Hạ tầng khu vực đang hoàn thiện là yếu tố quan trọng gia tăng sức hút cho dòng sản phẩm này. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành và các tuyến giao thông ven biển khi đưa vào vận hành dự kiến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Vũng Tàu xuống khoảng 60 phút. Kết nối thuận tiện mở ra thị trường "khách cuối tuần" quy mô lớn từ TP HCM và các tỉnh lân cận.

Thành phố cũng dự kiến đầu tư cảng hành khách quốc tế tại Cái Mép - Thị Vải giai đoạn 2026-2030, đồng thời nghiên cứu dự án cảng tàu khách Vũng Tàu, hướng đến đón du thuyền 5.000-6.000 khách. Sự phát triển của du lịch đường biển được kỳ vọng tạo thêm dòng khách mới cho các dịch vụ lưu trú và thương mại tại Casa.

Phối cảnh các dãy nhà phố Casa. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện Sun Group, trong bối cảnh giao thương kết nối liên vùng ngày càng tăng tốc và Vũng Tàu (TP HCM) trở thành tâm điểm du lịch phía Nam, giá trị phân khu Casa được dự báo sẽ tăng. Nhờ vị trí gần biển, hệ sinh thái tiện ích đa dạng, nhà đầu tư có thể khai thác kinh doanh kết hợp an cư, phù hợp xu hướng sở hữu bất động sản đa công năng tại các đô thị ven biển phía Nam.

Hoài Phương