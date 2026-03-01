Nhà phố đóng kín ba mặt vẫn thông gió và ngập sáng

Một giếng trời đặt giữa nhà, kết hợp mái kính lấy sáng cho khu bếp và bàn ăn. Ánh sáng tự nhiên đi theo phương thẳng đứng, phân bổ đều xuống các tầng. Cấu trúc lệch tầng hỗ trợ luồng khí di chuyển liên tục từ trước ra sau, từ dưới lên trên.