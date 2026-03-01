Nhà phố đóng kín ba mặt vẫn thông gió và ngập sáng

Công trình có diện tích 414 m2, nằm ở Jakarta, Indonesia. Gia chủ là cặp vợ chồng làm nghề nha sĩ, có hai con. Khu đất của căn nhà dạng hình chữ nhật, hai mặt bên và phía sau giáp nhà hàng xóm, không thể mở cửa sổ lấy sáng hay thông gió ngang. Mặt tiền căn nhà hướng ra dãy nhà đối diện, hạn chế tầm nhìn và khoảng thoáng.
Bài toán đặt ra cho kiến trúc sư là tạo không gian ở đủ riêng tư, vẫn thoáng và có mảng xanh trong điều kiện tiếp giáp dày đặc.
Tầng một căn nhà bố trí khu để xe, phòng ngủ và bếp cho người giúp việc, khu giặt phơi.
Không gian chính của gia đình đặt từ tầng hai trở lên.
Tầng hai của căn nhà tổ chức theo mặt bằng mở, liên thông phòng khách - bếp - bàn ăn trên một sàn. Cách bố trí này giúp giảm chia cắt không gian, tăng tương tác giữa các thành viên.
Hệ cửa kính trượt lớn mở ra sân trước, kết hợp lớp lam gỗ đứng ở mặt tiền giúp cản nắng trực tiếp, đồng thời tạo khoảng riêng tư. Khoảng sân trước được xử lý nền sỏi, trồng cây tán vừa, hình thành lớp “lọc” vi khí hậu trước khi vào nhà.
Không gian nội thất sử dụng vật liệu gỗ, đá và kính. Trần ốp gỗ liên tục theo chiều dài nhà, kết hợp đèn hắt.
Một giếng trời đặt giữa nhà, kết hợp mái kính lấy sáng cho khu bếp và bàn ăn. Ánh sáng tự nhiên đi theo phương thẳng đứng, phân bổ đều xuống các tầng. Cấu trúc lệch tầng hỗ trợ luồng khí di chuyển liên tục từ trước ra sau, từ dưới lên trên.
Cầu thang đặt ở trung tâm, kết nối các cao độ khác nhau. Giải pháp này duy trì liên kết giữa các tầng, đồng thời phân tách tương đối khu riêng và khu chung.
Sân hiên tầng trên được thiết kế theo dạng mở, nổi bật với hệ mái cong khoét rỗng hình elip, tạo khung nhìn trực tiếp lên bầu trời và tán cây xanh phía trước.
Lớp cây xanh giúp giảm bức xạ, cải thiện độ ẩm không khí cho căn nhà.
Phòng ngủ bố trí giường trung tâm, đầu giường bọc da tạo điểm nhấn và tăng cảm giác êm ái khi tựa lưng.
Khu vệ sinh đặt sau vách kính khung gỗ ở phòng ngủ.
Bích Phương (theo Archdaily)