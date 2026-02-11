Nhà phố đa công năng tại trung tâm Nghệ An

Nhà phố Golden Townhouse thuộc khu đô thị Eurowindow Sport Garden tại trung tâm Nghệ An, tạo lợi thế nhờ khả năng kết hợp an cư và khai thác dịch vụ.

Tại các đô thị như Singapore, Tokyo hay Paris, nhà phố kết hợp ở và kinh doanh được xem là mô hình tăng hiệu quả sử dụng với quỹ đất trung tâm. Khả năng tích hợp không gian sinh hoạt và thương mại giúp loại hình này duy trì vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị.

Theo Savills, nhà phố thương mại tại các đô thị lớn có tiềm năng tạo dòng tiền và ghi nhận xu hướng tăng giá sơ cấp. Tại Việt Nam, bên cạnh thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Đà Nẵng, xu hướng này đang lan rộng tới các địa phương như Nghệ An. Khi quỹ đất khu vực lõi ngày càng thu hẹp, các sản phẩm nhà phố được quy hoạch đồng bộ trong khu đô thị hoàn chỉnh được quan tâm hơn.

Golden Townhouse khai thác đa công năng vừa ở vừa kinh doanh hoặc cho thuê. Ảnh: Eurowindow Holding

Nằm tại trung tâm Nghệ An (thành phố Vinh cũ), nhà phố Golden Townhouse được phát triển theo mô hình đa công năng, cho phép chủ sở hữu kết hợp mục tiêu an cư và khai thác dịch vụ trong cùng một tài sản. Tầng trệt được thiết kế phù hợp cho các hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc cho thuê mặt bằng, trong khi các tầng trên đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Cách tổ chức không gian này giúp nhà phố không chỉ đóng vai trò là nơi ở, mà còn có khả năng hình thành dòng tiền từ nhu cầu tiêu dùng sẵn có của khu vực. Các mô hình như cửa hàng tiện ích, quán cà phê, dịch vụ giáo dục, y tế hoặc văn phòng nhỏ có thể vận hành dựa trên nhịp sinh hoạt thường xuyên của cư dân, qua đó giảm phụ thuộc vào biến động chu kỳ của thị trường bất động sản.

Lợi thế khai thác còn đến từ vị trí. Golden Townhouse tọa lạc tại giao điểm đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, kế cận sông Kẻ Gai. Nhờ đó, cư dân có thể kết nối nhanh tới chợ Vinh, siêu thị GO!, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính trong bán kính hơn 1 km. Lưu lượng người qua lại ổn định được xem là nền tảng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần duy trì giá trị sử dụng lâu dài của nhà phố.

Golden Townhouse nằm trong khu đô thị xanh Eurowindow Sport Garden. Ảnh: Eurowindow Holding

Không chỉ hưởng lợi từ vị trí, Golden Townhouse còn được hỗ trợ bởi quy hoạch nội khu của Eurowindow Sport Garden. Các căn nhà phố nằm dọc trục đường nội khu rộng, kế cận vườn hoa Minh Châu, gần các không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ tiện ích lớn, thuận lợi cho việc tiếp cận, dừng đỗ và sử dụng dịch vụ. Theo chủ đầu tư, khi cư dân có xu hướng sinh hoạt, mua sắm và giải trí trong cùng một không gian khép kín, dòng tiền sẽ được giữ lại và luân chuyển ngay trong nội khu, giúp hiệu quả khai thác của nhà phố ổn định hơn.

Trên nền tảng đó, môi trường sống và cơ cấu cư dân trở thành yếu tố quyết định giá trị khai thác dài hạn. Golden Townhouse nằm trong khu đô thị xanh Eurowindow Sport Garden với hệ thống tiện ích đa dạng gồm công viên thể thao, bể bơi bốn mùa, không gian sinh hoạt cộng đồng, qua đó, góp phần hình thành cộng đồng cư dân ổn định. Đây được xem là nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thường xuyên và mức chi tiêu bền vững, tạo nguồn cầu lâu dài cho bất động sản thương mại.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, nhà phố đa công năng tại khu vực lõi đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực mà còn mang ý nghĩa tích lũy giá trị theo thời gian. Với nhà đầu tư dài hạn, dòng sản phẩm này được xem là loại hình cân bằng giữa dòng tiền khai thác hiện tại và tiềm năng gia tăng giá trị cùng quá trình phát triển của đô thị trung tâm Nghệ An.

Song Anh