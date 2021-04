Nhà phố, biệt thự Long An được lòng nhà đầu tư

Điểm sáng đầu tư tại Long An

Theo DKRA Vietnam, phân khúc nhà phố, biệt thự tại các tỉnh giáp ranh TP HCM năm 2021tiếp tục nhận được sự chú ý của khách hàng. Trong đó, Long An dự kiến có khoảng 600-800 sản phẩm được tung ra thị trường trong quý II/2021. Sự quan tâm của khách hàng dành cho phân khúc này tập trung chủ yếu ở những dự án nằm trong khu đô thị lớn, được quy hoạch bài bản, phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Đây cũng là động lực giúp thay đổi diện mạo đô thị vùng ven, mang đến lợi nhuận cho các nhà đầu tư đón đầu cơ hội.

Giới chuyên gia đánh giá, nhà phố, biệt thự tại Long An hấp dẫn thị trường bởi giá ở đây còn rẻ so với TPHCM, Bình Dương hay Đồng Nai. Bên cạnh đó, các dự án được hưởng lợi nhờ sự phát triển của hạ tầng, làn sóng đầu tư vào các khu công nghiệp, thúc đẩy khả năng cho thuê và mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.

Nam Long đã bàn giao hai phân khu Rivera 1 và Aquaria 1 dự án Waterpoint vào cuối năm 2020. Ảnh: Nam Long.

Bên cạnh đó, Long An trở thành điểm đến mới của nhà đầu tư nhờ vị trí chiến lược cùng với việc gần đây được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cho biết, tính đến hết năm 2020, trên địa bàn có 16 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích quy hoạch gần 3.800ha. Dự kiến năm 2021, Long An sẽ có thêm khoảng 1.500ha đất sạch trong các khu công nghiệp để thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, tập trung chủ yếu ở thành phố Tân An, huyện Bến Lức, Cần Giuộc.

Khi làn sóng đầu tư tại vùng cửa ngõ phía Tây TP HCM trở nên mạnh mẽ, khu công nghiệp lớn hình thành đã tạo tiền đề cho sự ra đời, phát triển của các đô thị, khu dịch vụ, thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cư dân. Trong đó, chiếm đa số chính là lượng chuyên gia cao cấp, người nước ngoài, trí thức trẻ đến làm việc các khu công nghiệp nhưng nguồn cung sản phẩm này tại Long An chưa nhiều.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, để đảm bảo dòng tiền sinh lời đều đặn, thu hút khách thuê lâu dài, nhà đầu tư cần lựa chọn các khu đô thị được quy hoạch bài bản, có vị trí đắc địa, tiện ích đa dạng, cảnh quan xanh thoáng đãng mới đáp ứng yêu cầu khắt khe của những khách hàng cao cấp.

Tiềm năng đầu tư tại Waterpoint

Một trong những dự án nổi bật tại Long An, thu hút đông đảo nhà đầu tư là thành phố bên sông Waterpoint. Lợi thế của dự án là được quy hoạch trong một khu đô thị hoàn chỉnh, đầy đủ cảnh quan, tiện ích, hạ tầng đồng bộ hướng đến việc kiến tạo một cộng đồng cư dân tri trức, văn minh. Hiện một số gia đình đã chuyển về Waterpoint sinh sống.

Theo chủ đầu tư Nam Long, nhà đầu tư lựa chọn dự án có thể an tâm về chất lượng và tiến độ theo cam kết, trực tiếp tham quan để đánh giá chính xác về tiềm năng sinh lời của sản phẩm dựa trên thực tế chất lượng công trình đã xây dựng cũng như trải nghiệm sống của cư dân. Quan trọng hơn, nhà đầu tư có thể nhìn thấy tổng quan quy hoạch hoàn chỉnh, hệ thống tiện ích đa dạng, phong phú.

Hệ sinh thái tiện ích tại Waterpoint đang được phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Nam Long.

Thành phố bên sông Waterpoint cung cấp đầy đủ dịch vụ tiện ích cho cư dân, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của các chuyên gia, người nước ngoài và người trẻ hiện đại như bến du thuyền đẳng cấp, country club, công viên trung tâm, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, trung tâm thương mại, khu tập gym... Tất cả nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cao cấp cho cư dân, thích hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu an cư dài hạn.

Biệt thự của Waterpoint theo lối kiến trúc mở, kết hợp với ánh sáng và màu sắc tạo cảm giác phóng khoáng. Ban công các tầng đều có không gian thoáng đãng, tùy theo sở thích, chủ nhân có thể điểm thêm chậu cây xanh mát, mang thiên nhiên về với căn nhà.

Nhà mẫu biệt thự đơn lập với lối kiến trúc mở đặc trưng của Waterpoint. Ảnh: Nam Long.

"Sở hữu một căn biệt thự phù hợp về địa lý, đầy đủ tiện ích cao cấp nằm trong một khu đô thị tích hợp, chủ nhân biệt thự tại Waterpoint có thể dễ dàng khai thác nguồn khách thuê an cư lâu dài từ các chuyên gia cao cấp, người nước ngoài... mang lại nguồn thu nhập đều đặn hoặc cho thuê để nghỉ ngơi cuối tuần", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trong khi đó, các dãy nhà phố tại dự án được bố trí ở trục đường lớn của mỗi phân khu, không gian khoáng đạt, cây xanh sông nước len lỏi trong từng nhịp sống. Quy hoạch từng căn nhà thông minh, tối ưu không gian sử dụng gồm sân vườn, chỗ đỗ xe, đáp ứng mọi nhu cầu tiện ích. Sản phẩm nhà phố thuận lợi khai thác kinh doanh nhờ vị trí mặt tiền đường rộng rãi, không gian lớn, dễ bài trí, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân nội khu cũng như các khu vực lân cận.

Mảng xanh len lỏi vào từng nhịp sống của khu đô thị Waterpoint. Ảnh: Nam Long.

Trong bối cảnh Long An đang trở thành điểm đến không ngừng thu hút các doanh nghiệp FDI, nhu cầu đối với các khu đô thị có nhiều tiện ích chất lượng cao sẽ tiếp tục gia tăng. Với ưu điểm về vị trí, tiện ích, cảnh quan cùng pháp lý rõ ràng, minh bạch, Waterpoint thu hút đông đảo nhà đầu tư. Theo thống kê của chủ đầu tư, mỗi cuối tuần, dự án đón khoảng 800 lượt khách hàng tham quan. Toàn bộ sản phẩm mới của hai phân khu Rivera 2 và Aquaria 2 đã có chủ nhân chỉ trong vòng 2 giờ ra mắt vào đầu tháng 4 vừa qua.

Tâm Anh