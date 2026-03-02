Nhà phố 83 m2 thiết kế mở cho gia đình đông con

Căn nhà phố xây trên khu đất 83 m2 tại TP HCM là không gian sống của một gia đình có 3 con nhỏ sát tuổi nhau. Bài toán đặt ra cho KTS là tổ chức không gian đủ phòng chức năng trong diện tích hạn chế, dễ quan sát chăm sóc, và quản lý trẻ.