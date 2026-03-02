Nhà phố 83 m2 thiết kế mở cho gia đình đông con

Căn nhà phố xây trên khu đất 83 m2 tại TP HCM là không gian sống của một gia đình có 3 con nhỏ sát tuổi nhau. Bài toán đặt ra cho KTS là tổ chức không gian đủ phòng chức năng trong diện tích hạn chế, dễ quan sát chăm sóc, và quản lý trẻ.
Để khắc phục nắng hướng Tây, mặt tiền căn nhà được KTS sử dụng hệ lam đứng cơ động xếp lớp, vừa chắn bức xạ buổi chiều vừa đảm bảo thông gió.
Để khắc phục nắng hướng Tây, mặt tiền căn nhà được KTS sử dụng hệ lam đứng cơ động xếp lớp, vừa chắn bức xạ buổi chiều vừa đảm bảo thông gió.
Không gian không cố định chức năng giúp ba mẹ thích ứng theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.
Bên trong nhà, giếng trời và khoảng thông tầng đưa ánh sáng xuống các khu vực giữa nhà. Hệ cửa kính lớn mở ra ban công và sân trước, giúp tăng đối lưu không khí.
Vật liệu hoàn thiện của căn nhà gồm sàn gạch khổ lớn, tường sơn hiệu ứng, gỗ tự nhiên tại cầu thang và hệ tủ.
Thay vì phân chia phòng theo lối khép kín, kiến trúc sư tổ chức không gian theo hướng đa dụng. Mỗi khu vực đảm nhiệm nhiều chức năng, có thể thay đổi theo thời điểm sử dụng. Cách làm này giúp tăng tương tác giữa các thành viên và hạn chế cảm giác bị kiểm soát.
Tầng trệt bố trí khoảng để xe phía trước, kết hợp làm không gian đệm. Khu vực này có thể trở thành góc ngồi uống cà phê, ăn sáng hoặc nơi trẻ vui chơi. Sàn nâng cốt nhẹ tạo ranh giới với phòng khách phía trong.
Phòng khách liên thông bếp - ăn theo trục dọc nhà. Cầu thang đặt sát tường, tích hợp tủ và kệ tivi nhằm tiết kiệm diện tích. Không gian không xây tường ngăn cứng, tạo tầm nhìn xuyên suốt từ trước ra sau. Nhờ đó, cha mẹ có thể quan sát trẻ ở nhiều vị trí khác nhau.
Khu bếp - ăn bố trí bàn đảo nhỏ, kết hợp kệ mở. Bàn ăn liền băng ghế dài sát tường, tăng chỗ ngồi và tận dụng diện tích. Tại đây, các thành viên có thể học tập, làm việc hoặc chuẩn bị bữa ăn trong cùng một không gian.
Các phòng ngủ thiết kế linh hoạt. Giường có thể gấp gọn để giải phóng mặt sàn cho trẻ chơi. Tông màu trung tính kết hợp vật liệu gỗ tạo sự thống nhất xuyên suốt.
Tông màu trung tính kết hợp vật liệu gỗ tạo sự thống nhất xuyên suốt cho căn nhà.
Không gian đọc sách, uống trà ở tầng trên.
Sơ đồ mặt cắt của căn nhà.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: Story Architecture
Ảnh: Minq Bui