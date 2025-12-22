Nhà phố 80 m2 dùng màu cam điều tiết nhịp điệu thị giác

Tọa lạc tại Hóc Môn (TP HCM) trên khuôn viên đất 5x16 m, ngôi nhà gây ấn tượng nhờ cách bố trí không gian thông minh, đảm bảo tổng diện tích sử dụng 80 m2 đầy đủ tiện nghi.
Chủ nhà và đơn vị thiết kế lựa chọn phong cách Bauhaus, trường phái kiến trúc hiện đại xuất phát từ Đức, chú trọng tính công năng, hình khối đơn giản và ánh sáng tự nhiên. Căn nhà được thiết kế nhằm tạo ra không gian sống phù hợp với nhịp phát triển đô thị tại khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố.
Căn nhà là ví dụ tiêu biểu cho khả năng ứng dụng linh hoạt của tinh thần Bauhaus trong quy mô nhà phố diện tích vừa và nhỏ.
Nhà gồm ba phòng ngủ, các khu vực chức năng được tổ chức mặt bằng rõ ràng, hạn chế vách ngăn không cần thiết để tối ưu hóa diện tích sử dụng và tăng khả năng thông gió.
KTS sử dụng hình khối vuông vức, đường nét thẳng, kết hợp mảng đặc - rỗng rõ ràng và loại bỏ các chi tiết trang trí không cần thiết. Thay vào đó, tỷ lệ hình khối, giải pháp lấy sáng và công năng sử dụng trở thành các yếu tố then chốt giúp công trình duy trì tính thẩm mỹ và hiệu quả lâu dài.
Một trong những điểm đặc biệt của ngôi nhà là bảng màu phối hợp giữa trắng, xám và đen trung tính, nhấn nhá bằng sắc cam lấy cảm hứng từ một mẫu điện thoại phiên bản màu cam. Tông cam được sử dụng có kiểm soát tại một số khu vực nhằm tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng mà không phá vỡ tổng thể thiết kế.
Không gian nội thất được triển khai theo hướng mở, đặc biệt tại khu vực phòng khách, bếp và sinh hoạt chung. Việc kết nối các không gian chức năng trong mặt bằng mở giúp tăng khả năng tương tác giữa các thành viên trong gia đình, tận dụng tối đa hiệu quả thông gió và ánh sáng tự nhiên.
Các khoảng trống, cửa và cửa sổ được bố trí hợp lý để giảm sự phụ thuộc vào thiết bị làm mát.
Không gian bếp và bàn ăn sử dụng vật liệu gỗ và gạch ốp tường xanh lá tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên.
Phòng ngủ tối giản với bảng màu trung tính kết hợp chất liệu gỗ, nổi bật với chi tiết trang trí hình tròn màu cam đất trên nền tường trắng. Đèn ngủ màu cam nổi bật tạo điểm nhấn, đồng điệu với tông màu chủ đạo của ngôi nhà.
Phòng ngủ trẻ em được bố trí theo hướng linh hoạt, kết hợp khu vực nghỉ ngơi và vui chơi trong cùng một không gian. Giường tầng bằng gỗ tự nhiên thiết kế chắc chắn, tích hợp cầu thang lên tầng và máng trượt xuống giúp tăng tương tác vận động cho trẻ.
Phòng tắm sử dụng gạch men hồng toàn bộ tường. Bồn tắm đặt sát cửa sổ kính lớn, hướng ra khoảng sân trồng chuối cảnh và lấy sáng tự nhiên.
Góc rửa tay đặt trong hành lang hẹp được xử lý bằng các giải pháp tối ưu không gian. Bồn rửa treo tường nhỏ gọn vừa đủ dùng, không gây cản trở lối đi.
Bích Phương
Đơn vị thi công và thiết kế: Dat Tran Architect
Ảnh: Quang Dam