Nhà phố 80 m2 dùng màu cam điều tiết nhịp điệu thị giác

Nhà gồm ba phòng ngủ, các khu vực chức năng được tổ chức mặt bằng rõ ràng, hạn chế vách ngăn không cần thiết để tối ưu hóa diện tích sử dụng và tăng khả năng thông gió.

KTS sử dụng hình khối vuông vức, đường nét thẳng, kết hợp mảng đặc - rỗng rõ ràng và loại bỏ các chi tiết trang trí không cần thiết. Thay vào đó, tỷ lệ hình khối, giải pháp lấy sáng và công năng sử dụng trở thành các yếu tố then chốt giúp công trình duy trì tính thẩm mỹ và hiệu quả lâu dài.