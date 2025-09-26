Nhà phố 640 m2 giảm nhiệt nhờ lớp 'vỏ' cong và vườn cây xen kẽ

Ngôi nhà rộng 640 m2 tại Bengaluru (Ấn Độ) được thiết kế cho một gia đình trẻ theo mô hình sống hiện đại. Trên nền khu đất đô thị mật độ cao, nhóm thiết kế định hướng công trình như một tổ hợp kiến trúc, cảnh quan liền mạch, tập trung vào thông gió tự nhiên, ánh sáng và kết nối với cây xanh.
Giải pháp thiết kế theo hướng tận dụng các yếu tố tự nhiên, sử dụng vật liệu linh hoạt và tổ chức không gian mở, giúp ngôi nhà có khả năng thích nghi với môi trường đô thị và đảm bảo riêng tư, tiện nghi.
Ngôi nhà rộng 640 m2 tại Bengaluru (Ấn Độ) được thiết kế cho một gia đình trẻ theo mô hình sống hiện đại. Trên nền khu đất đô thị mật độ cao, nhóm thiết kế định hướng công trình như một tổ hợp kiến trúc, cảnh quan liền mạch, tập trung vào thông gió tự nhiên, ánh sáng và kết nối với cây xanh.
Giải pháp thiết kế theo hướng tận dụng các yếu tố tự nhiên, sử dụng vật liệu linh hoạt và tổ chức không gian mở, giúp ngôi nhà có khả năng thích nghi với môi trường đô thị và đảm bảo riêng tư, tiện nghi.
Mặt tiền là điểm nhấn nổi bật của căn nhà, KTS sử dụng ferrocement (xi măng sắt hoặc bê tông sắt), là loại bê tông cốt thép thành mỏng tạo nên từ các lớp lưới thép được đặt đồng đều trong khối vữa xi măng. Loại này có độ bền cao, trọng lượng nhẹ, dễ tạo hình thành các đường cong.
Lớp "vỏ" bên ngoài này không chỉ bắt mắt mà còn che nắng, giúp giảm nhiệt cho căn nhà.
Mặt tiền là điểm nhấn nổi bật của căn nhà, KTS sử dụng ferrocement (xi măng sắt hoặc bê tông sắt), là loại bê tông cốt thép thành mỏng tạo nên từ các lớp lưới thép được đặt đồng đều trong khối vữa xi măng. Loại này có độ bền cao, trọng lượng nhẹ, dễ tạo hình thành các đường cong.
Lớp "vỏ" bên ngoài này không chỉ bắt mắt mà còn che nắng, giúp giảm nhiệt cho căn nhà.
Ánh nắng xuyên qua tán cây đổ bóng loang trên mặt ngoài màu đất nung, khiến khối nhà vừa nổi bật vừa hòa vào cảnh quan tự nhiên của khu phố.
Ánh nắng xuyên qua tán cây đổ bóng loang trên mặt ngoài màu đất nung, khiến khối nhà vừa nổi bật vừa hòa vào cảnh quan tự nhiên của khu phố.
Mặt đứng công trình với lớp ferrocement uốn cong, tạo khoảng mở thông gió và ánh sáng, đồng thời che chắn cho không gian sinh hoạt bên trong. Bồn cây xanh đặt dọc khe hở giúp giảm bức xạ nhiệt.
Mặt đứng công trình với lớp ferrocement uốn cong, tạo khoảng mở thông gió và ánh sáng, đồng thời che chắn cho không gian sinh hoạt bên trong. Bồn cây xanh đặt dọc khe hở giúp giảm bức xạ nhiệt.
Khoảng thông tầng uốn cong kết hợp bồn cây xanh tạo luồng gió và ánh sáng tự nhiên đi xuyên các tầng.
Khoảng thông tầng uốn cong kết hợp bồn cây xanh tạo luồng gió và ánh sáng tự nhiên đi xuyên các tầng.
Khu vực khoảng nghỉ này là không gian sinh hoạt gắn kết với thiên nhiên cho các thành viên gia đình.
Khu vực khoảng nghỉ này là không gian sinh hoạt gắn kết với thiên nhiên cho các thành viên gia đình.
Khoảng thông tầng được bố trí bồn cây lớn trong chậu tròn, đặt trên nền gạch với những họa tiết hình học, vừa mang yếu tố trang trí vừa đưa mảng xanh vào trung tâm không gian sống.
Khoảng thông tầng được bố trí bồn cây lớn trong chậu tròn, đặt trên nền gạch với những họa tiết hình học, vừa mang yếu tố trang trí vừa đưa mảng xanh vào trung tâm không gian sống.
Bên trong, các không gian liên thông nhau, bố trí xung quanh khoảng thông tầng giữa nhà. Tại đây, ánh sáng tự nhiên và gió trời đi xuyên suốt các phòng nhờ những mảng kính lớn và cửa mở đa hướng.
Bên trong, các không gian liên thông nhau, bố trí xung quanh khoảng thông tầng giữa nhà. Tại đây, ánh sáng tự nhiên và gió trời đi xuyên suốt các phòng nhờ những mảng kính lớn và cửa mở đa hướng.
Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp, phòng ăn được đặt trên cùng mặt sàn, giúp tăng tính kết nối giữa các thành viên.
Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp, phòng ăn được đặt trên cùng mặt sàn, giúp tăng tính kết nối giữa các thành viên.
Phòng ăn với bàn gỗ dài và hệ đèn thả nghệ thuật.
Phòng ăn với bàn gỗ dài và hệ đèn thả nghệ thuật.
Khu sinh hoạt chung với sofa lớn và bàn trà dáng tròn đặt trên thảm họa tiết, điểm nhấn là hệ đèn thả trần cùng mảng kính cong mở ra vườn.
Khu sinh hoạt chung với sofa lớn và bàn trà dáng tròn đặt trên thảm họa tiết, điểm nhấn là hệ đèn thả trần cùng mảng kính cong mở ra vườn.
Mảng kính lớn đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng, đồng thời mở tầm nhìn ra vườn cây xanh bao quanh.
Mảng kính lớn đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng, đồng thời mở tầm nhìn ra vườn cây xanh bao quanh.
Bích Phương (theo Cadencearchitects, Archdaily)