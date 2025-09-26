Nhà phố 640 m2 giảm nhiệt nhờ lớp 'vỏ' cong và vườn cây xen kẽ

Ngôi nhà rộng 640 m2 tại Bengaluru (Ấn Độ) được thiết kế cho một gia đình trẻ theo mô hình sống hiện đại. Trên nền khu đất đô thị mật độ cao, nhóm thiết kế định hướng công trình như một tổ hợp kiến trúc, cảnh quan liền mạch, tập trung vào thông gió tự nhiên, ánh sáng và kết nối với cây xanh.

Giải pháp thiết kế theo hướng tận dụng các yếu tố tự nhiên, sử dụng vật liệu linh hoạt và tổ chức không gian mở, giúp ngôi nhà có khả năng thích nghi với môi trường đô thị và đảm bảo riêng tư, tiện nghi.