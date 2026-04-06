Nhà phố 6 tầng dùng hệ vỏ nhiều lớp giữ riêng tư giữa phố đông

Căn nhà phố nằm trên khu đất 85 m2 tại Hà Nội, xây dựng theo quy mô 6 tầng, một tầng hầm và một tầng tum. Công trình đối diện bài toán quen thuộc của nhà phố đô thị: mặt tiền hẹp, chiều cao lớn, đồng thời đòi hỏi về riêng tư, thông thoáng và thẩm mỹ.
Thay vì tìm kiếm sự phô diễn hình thức, đội ngũ thiết kế chọn cách giải quyết bằng tổ chức không gian chặt chẽ, kiểm soát tỷ lệ mặt đứng và xây dựng nội thất có tính liên kết cao từ tầng trệt đến khu vực nghỉ ngơi.
Mặt tiền căn nhà sử dụng những mảng sơn hiệu ứng xanh lam kết hợp nền sáng, tạo diện mạo trẻ trung nhưng không lạc điệu trong khu dân cư dày đặc. Các ban công bo cong xen kẽ hệ gờ đứng kéo dài nhiều tầng và lớp lam ngang che nắng, giúp mặt đứng có nhịp điệu rõ ràng, đồng thời giảm cảm giác thô cứng thường gặp ở nhà ống cao tầng.
Các chi tiết mặt tiền không chỉ mang tính tạo hình. Khoảng lùi, ban công đua ra, lớp che nắng và ô mở kính lớn được tính toán như một hệ vỏ bao che nhiều lớp, góp phần điều tiết ánh sáng, tạo khoảng đệm khí hậu và tăng độ riêng tư cho không gian bên trong. Hệ lan can, bồn cây và các ô cửa được tiết chế vừa phải, đủ tạo điểm nhấn.
Phòng khách mở theo chiều cao lớn, tạo cảm giác thoáng và được cân bằng bằng bảng màu trầm ấm của đá, gỗ và vải. Vách sau tivi sử dụng đá màu be sáng kết hợp mảng gỗ tối hai bên. Hệ ánh sáng hắt chạy dọc các mảng tường, kết hợp cụm đèn treo, giúp phòng khách giữ được độ sâu thị giác mà không cần nhiều chi tiết trang trí.
Sofa dài màu trung tính đặt về một phía, đối diện mảng tivi lớn, trong khi 2 ghế armchair màu xanh olive làm mềm bố cục và tạo điểm ngồi linh hoạt hơn.
Từ phòng khách nhìn sâu vào bên trong, trục sinh hoạt chung không bị chia cắt đột ngột mà chuyển tiếp bằng ngôn ngữ vật liệu và ánh sáng thống nhất.
Khu bàn ăn sử dụng bàn gỗ dài kết hợp ghế mây đan lưng cong, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Dải tường bên cạnh xử lý tối giản với các đường cong lớn, ánh sáng hắt mềm và hệ kệ nổi, giúp không gian ăn uống vừa đủ ấm cúng cho sinh hoạt gia đình, vừa đủ trang nhã khi tiếp khách.
Phía cuối trục là khu bếp, nơi thiết kế chuyển sang sắc thái rõ ràng hơn về công năng. Hệ tủ dưới ốp veneer gỗ nâu trầm đi cùng hệ tủ trên màu sáng, tạo tương phản vừa phải. Điểm nhấn khu bếp nằm ở mảng ốp gạch thẻ màu xanh lá có bề mặt bóng, phản chiếu ánh sáng và mang lại sinh khí cho khu vực nấu nướng. Cửa kính ở một bên giúp lấy thêm sáng khuếch tán. Đảo bếp bo tròn ở các góc đặt giữa không gian, đóng vai trò tâm điểm thao tác, đồng thời bổ sung bề mặt sử dụng.
Phòng ngủ master có diện tích rộng, thoáng, sử dụng hệ cửa kính lớn kết hợp rèm hai lớp để kiểm soát ánh sáng. Giường ngủ đặt ở vị trí trung tâm với đầu giường bọc nỉ kéo dài, phối cùng vách gỗ tối chạy ngang phía sau.
Phía cuối phòng là góc ngồi thư giãn với ghế bành màu xanh olive, đi cùng một hốc vòm sơn hiệu ứng xanh đậm.
Liền kề phòng ngủ là khu thay đồ và phòng tắm master. Hệ tủ quần áo cánh mây đan với các ô vòm lặp lại tiếp tục nối dài tinh thần mềm mại của toàn bộ không gian. Đảo tủ trung tâm bổ sung thêm diện tích lưu trữ.
Phòng tắm hoàn thiện bằng bảng màu trung tính, nhấn bằng lavabo đặt bàn màu tối, gương tròn hắt sáng và tủ dưới ốp mây đan đồng bộ với khu thay đồ.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: XCONS Việt Nam
KTS chủ trì: Trần Quang Khánh
Ảnh: Nguyễn Anh Dũng, Trịnh Quyết Chiến