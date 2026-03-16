Nhà phố 3 tầng kín đáo bên ngoài, sáng thoáng bên trong

Căn nhà phố 3 tầng 1 tum tại Hà Nội được xây trên khu đất 128 m2, theo ngôn ngữ kiến trúc hiện đại với mảng khối rõ ràng, chi tiết tiết chế. Thiết kế nhà chú trọng tỷ lệ khối đua, hệ kính lớn và các lớp cây xanh để cân bằng giữa sự riêng tư và khả năng lấy sáng tự nhiên.
Ngoại thất công trình tổ chức bằng các mái đua, tạo nhịp ngang rõ ràng trên mặt tiền hẹp của nhà phố. Các mái đua đóng vai trò như lớp che nắng thụ động, giảm bức xạ trực tiếp lên hệ cửa kính phía trước. Dải đèn tuyến tính giúp các đường mái nổi bật vào buổi tối.
Bảng vật liệu sử dụng tương phản có kiểm soát. Các mảng tường sáng kết hợp khối xám tạo khung bao, trong khi trần hiên ốp gỗ giúp trung hòa sắc độ của kính và bê tông.
Công trình hướng tới cách tiếp cận tổng thể cho nhà phố đô thị: mặt tiền xử lý bằng khối đua để che nắng và tạo hình, hệ kính lớn đưa ánh sáng vào nhà, trong khi vật liệu đá và gỗ tạo nhịp thị giác bền vững. Nội thất giảm trang trí dày, tập trung vào bề mặt vật liệu, chiếu sáng gián tiếp và hệ lưu trữ gọn gàng.
Cách tổ chức này giúp công trình duy trì giá trị thẩm mỹ lâu dài, đồng thời thuận tiện cho vận hành và bảo trì trong quá trình sử dụng.
Mảng tường phòng khách ốp đá tối màu ghép theo module lớn, xen kẽ bằng các đường kim loại mảnh. Một dải vật liệu thô đặt giữa mảng tường được nhấn bằng ánh sáng khe, tạo chiều sâu thị giác mà. Bên cạnh đó, bộ sofa da tông trung tính và bàn trà khối thấp giữ tổng thể gọn gàng.
Hệ cửa kính khổ lớn tăng lượng ánh sáng tự nhiên cho không gian bên trong, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra ban công trồng cây xanh.
Không gian sinh hoạt chung đặt tại tầng trệt với khoảng thông tầng lớn. Giải pháp này tạo chiều cao cho phòng khách và tăng khả năng đối lưu không khí. Khi kết hợp các cửa lấy gió và cửa thoát gió, luồng không khí có thể di chuyển theo cơ chế chênh lệch nhiệt, giúp cải thiện vi khí hậu trong nhà phố đô thị.
Khu bếp và bàn ăn bố trí liên thông. Hệ tủ bếp sử dụng gam màu tối kết hợp mặt đá sáng. Đảo bếp đặt ở trung tâm đóng vai trò khu chuẩn bị và bày biện.
Bàn ăn mặt đá kết hợp ghế bọc màu trung tính giúp không gian cân bằng giữa tính thẩm mỹ và độ bền sử dụng. Sàn khu bếp chọn vật liệu dễ vệ sinh và giảm trơn trượt trong quá trình sử dụng.
Thang máy gia đình bố trí gần khu bàn ăn, nằm trong vùng giao thông trung tâm. Giải pháp này giúp việc di chuyển giữa các tầng thuận tiện cho nhiều độ tuổi.
Phòng ngủ master thiết kế theo hướng tối giản, sử dụng bảng màu xám - be.
Các phòng ngủ trẻ em tổ chức theo cá tính riêng. Phòng bé gái sử dụng tông hồng phấn, kết hợp các đường cong và chi tiết vòm tại đầu giường, hệ tủ và kệ trưng bày. Các cạnh nội thất được bo tròn, bề mặt dễ lau chùi nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
Phòng bé trai chuyển sang bảng màu xanh - xám. Hệ tủ cao phẳng tích hợp kệ mở có đèn chiếu sáng. Bàn học đặt gần cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Phòng vệ sinh ở phòng bé gái dùng gạch mosaic tông hồng kết hợp vách kính tắm đứng để phân tách khu khô - ướt. Khu vệ sinh ở phòng bé trai sử dụng gạch lục giác màu xanh kết hợp đá vân mây và vách kính.
Bích Phương
Đơn vị thi công và thiết kế: XCONS Việt Nam