Nhà phố 235 m2 tổ chức không gian kết nối các thành viên gia đình

Ngôi nhà được bố trí theo trục dọc, kết hợp thông tầng cùng sân trước và sân sau nhằm tạo dòng đối lưu không khí liên tục. Ánh sáng tự nhiên được đưa sâu vào các không gian nhờ hệ cửa kính lớn và giếng trời, giúp giảm phụ thuộc vào chiếu sáng nhân tạo vào ban ngày. Các khu vực sinh hoạt chung liên thông trên một mặt sàn, hạn chế vách ngăn cố định.