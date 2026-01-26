Nhà phố 235 m2 tổ chức không gian kết nối các thành viên gia đình

Căn nhà có diện tích 235 m2, nằm trên đường Chế Lan Viên, Đà Nẵng, hoàn thành năm 2025. Công trình được thiết kế và xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của một gia đình nhiều thành viên. Trong bối cảnh đô thị xung quanh khá dày đặc, phương án tổ chức không gian tập trung vào độ thoáng, khả năng kết nối và điều hòa vi khí hậu bên trong.
Căn nhà không hướng đến phô diễn hình thức mà tập trung vào trải nghiệm ở thực tế. Các giải pháp kiến trúc và nội thất đều xoay quanh việc hỗ trợ đời sống hằng ngày, duy trì sự kết nối giữa các thành viên và thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương.
Ngôi nhà được bố trí theo trục dọc, kết hợp thông tầng cùng sân trước và sân sau nhằm tạo dòng đối lưu không khí liên tục. Ánh sáng tự nhiên được đưa sâu vào các không gian nhờ hệ cửa kính lớn và giếng trời, giúp giảm phụ thuộc vào chiếu sáng nhân tạo vào ban ngày. Các khu vực sinh hoạt chung liên thông trên một mặt sàn, hạn chế vách ngăn cố định.
Ngôn ngữ thiết kế sử dụng bảng màu đen - trắng - xám làm nền, kết hợp vật liệu gỗ và cây xanh để cân bằng thị giác. Các đường nét hình học được áp dụng xuyên suốt từ mặt tiền đến nội thất, tạo sự thống nhất và nhịp điệu cho tổng thể công trình.
Nội thất của căn nhà được tiết chế về hình thức, ưu tiên công năng và độ bền. Đồ đạc bố trí gọn, chừa khoảng trống cho sinh hoạt chung và trẻ nhỏ vui chơi.
Cầu thang được xử lý như một phần của không gian sinh hoạt, kết hợp ánh sáng tự nhiên từ cửa tròn và đèn âm bậc để đảm bảo an toàn khi di chuyển.
Khu bếp được đặt ở vị trí trung tâm, đóng vai trò kết nối phòng ăn và phòng khách. Cách tổ chức này giúp các hoạt động nấu nướng, ăn uống và sinh hoạt diễn ra liền mạch, đồng thời tăng mức độ tương tác giữa các thành viên.
Bốn phòng ngủ được phân bổ ở các tầng, đảm bảo riêng tư cần thiết nhưng vẫn giữ mối liên hệ thị giác và không gian thông qua khoảng thông tầng và hành lang mở.
Không gian chuyển tiếp giữa phòng ngủ và phòng vệ sinh được xử lý rõ ràng về công năng và ánh sáng. Phòng ngủ sử dụng bảng màu trung tính, sàn gạch xám và nội thất tối giản để giữ cảm giác thoáng. Khu vệ sinh hoàn thiện bằng gạch tông sẫm nhằm tạo độ tương phản, đồng thời giúp không gian gọn gàng, dễ vệ sinh.
Hành lang tầng trên được mở rộng thành không gian sinh hoạt linh hoạt, kết hợp băng ghế âm tường làm góc đọc sách và nghỉ ngơi.
Cửa sổ tròn mở tầm nhìn về khoảng thông tầng, giúp tăng kết nối giữa các không gian.
Ngôi nhà khi lên đèn buổi tối lộ rõ cấu trúc không gian bên trong.
Sơ đồ mặt cắt của căn nhà.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: NAW studio
Ảnh: d i n h R