Nhà phố 140 m2 ngập tràn mảng xanh, ánh sáng

Ngôi nhà phố có quy mô ba tầng, được xây dựng trên khu đất có diện tích 140 m2 (kích thước 7 x 20 m) tại Đà Nẵng.

Bằng tư duy thiết kế linh hoạt và qua phân tích khí hậu đặc trưng tại địa phương, nhóm KTS đã tạo nên một không gian sống xanh mà vẫn đủ công năng.