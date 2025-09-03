Nhà phố 140 m2 ngập tràn mảng xanh, ánh sáng

Ngôi nhà phố có quy mô ba tầng, được xây dựng trên khu đất có diện tích 140 m2 (kích thước 7 x 20 m) tại Đà Nẵng.
Bằng tư duy thiết kế linh hoạt và qua phân tích khí hậu đặc trưng tại địa phương, nhóm KTS đã tạo nên một không gian sống xanh mà vẫn đủ công năng.
Kiến trúc ngôi nhà nổi bật với các hình khối khỏe khoắn, hiện đại ở cả ba phía trước, bên hông và sau nhà.
Cây xanh bố trí ở phía trước, bên hông và len lỏi vào từng ngóc ngách trong không gian sống là yếu tố trang trí và là một phần của công trình.
Khối nhà chính xây lùi phía sau, nhường chỗ cho khoảng sân trước rộng rãi, có trồng cây xanh.
KTS dành ra 2 m bên hông nhà cho khoảng xanh và hồ cá nhỏ, tạo một khoảng nghỉ nhẹ nhàng. Hệ cửa xếp gấp mở rộng tối đa, xóa ranh giới trong - ngoài, giúp thiên nhiên trở thành một phần của nội thất.
Không gian nội thất được thiết kế theo tinh thần tối giản và tinh gọn, lược bỏ những chi tiết rườm rà để tập trung vào trải nghiệm sống. Mọi vật dụng đều được lựa chọn đảm bảo đồng bộ về màu sắc và kiểu dáng.
Không gian sinh hoạt tầng một được tổ chức theo lối thiết kế mở, nơi phòng khách, bếp và bàn ăn được thông suốt với nhau.
Ô thông tầng nhỏ ngay tại vị trí bàn ăn giúp kết nối không gian tầng 1-2. Ở vị trí này, gia chủ cũng có thể quan sát được hồ cá và ánh nắng mỗi buổi sáng.
Khu bếp được thiết kế gọn gàng, ngăn nắp và riêng tư vừa đủ để giữ trọn sự tập trung cho người nấu, kết nối với thiên nhiên bên ngoài.
Khu vực nhà vệ sinh tầng 1-2 đều bố trí bồn cây, tăng mảng xanh cho không gian. Ánh sáng từ giếng trời giúp không gian luôn khô thoáng, thông gió tốt.
Không gian cây xanh bao bọc quanh khu bàn làm việc.
Toàn bộ hành lang giao thông đều đủ sáng nhờ hệ vách kính rộng.
Ở tầng hai, phòng ngủ chính được ưu tiên phía trước, tận dụng tối đa mặt tiền hướng Đông Nam.
Bồn tắm nằm tích hợp tại phòng ngủ chính, tối ưu cảm giác thư giãn.
Không gian phòng ngủ phụ được tính toán để đón tối đa luồng gió trời tự nhiên, mang lại sự thông thoáng.
Việc bố trí cửa sổ, hướng giường và vật liệu sử dụng đều được cân nhắc nhằm tạo môi trường nghỉ ngơi trong lành, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Tầng hai còn được bố trí không gian thờ trang trọng, vách tường phòng thờ nằm giữa nhà và ốp đá tự nhiên.
Tầng thượng là khoảng sân vườn rộng rãi, nơi gia đình chủ nhà có thể ngồi ngắm cảnh, thư giãn mỗi khi rảnh rỗi.
Mặt bằng bố trí các tầng.
Thu Hương
Đơn vị thiết kế - thi công: IPM Architects
KTS chủ trì: Trần Nguyên Tương
Team thiết kế: Nguyên Tương, Thùy Dương, Văn Thống, Hồng Thắm
Ảnh: Triệu Chiến