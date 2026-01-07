Nhà phố 120 m2 'ngoài xanh, trong ấm'

Công trình nằm trên mảnh đất rộng 154 m2 ở TP Vinh (Nghệ An), tổng diện tích xây dựng 120 m2, gồm bốn phòng ngủ. Kiến trúc sư lựa chọn thiết kế hiện đại với các đường nét đơn giản, hệ vật liệu nhất quán, tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Công trình nằm trên mảnh đất rộng 154 m2 ở TP Vinh (Nghệ An), tổng diện tích xây dựng 120 m2, gồm bốn phòng ngủ. Kiến trúc sư lựa chọn thiết kế hiện đại với các đường nét đơn giản, hệ vật liệu nhất quán, tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Ban công phòng ngủ tầng hai phủ đầy cây xanh với các loại cây lá lớn và dây leo rủ tạo cảm giác như một khu vườn thu nhỏ. Giải pháp trồng cây này làm dịu mắt và thanh lọc không khí, và cách nhiệt cho không gian bên trong.
Ban công phòng ngủ tầng hai phủ đầy cây xanh với các loại cây lá lớn và dây leo rủ tạo cảm giác như một khu vườn thu nhỏ. Giải pháp trồng cây này làm dịu mắt và thanh lọc không khí, và cách nhiệt cho không gian bên trong.
Ngôi nhà được xây mới hoàn toàn để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Từng không gian được phân chia khoa học, ưu tiên sự tiện lợi và liên kết giữa các khu vực chức năng.
Ngôi nhà được xây mới hoàn toàn để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Từng không gian được phân chia khoa học, ưu tiên sự tiện lợi và liên kết giữa các khu vực chức năng.
Không gian sinh hoạt chung tầng một kết hợp liền mạch giữa phòng khách và phòng ăn. Hệ thống đèn âm trần và chiếu hắt giúp ánh sáng phân bổ đều.
Việc đầu tư vào hệ vật liệu gỗ chủ đạo giúp công trình bền vững, tăng độ sang trọng cho không gian sống thường nhật.
Không gian sinh hoạt chung tầng một kết hợp liền mạch giữa phòng khách và phòng ăn. Hệ thống đèn âm trần và chiếu hắt giúp ánh sáng phân bổ đều.
Việc đầu tư vào hệ vật liệu gỗ chủ đạo giúp công trình bền vững, tăng độ sang trọng cho không gian sống thường nhật.
Khu vực đặt tivi sử dụng mảng tường ốp đá xám, tạo nền trung tính cho nội thất gỗ nổi bật. Kệ tivi treo tường bằng gỗ liền khối, thiết kế bo góc mềm mại.
Khu vực đặt tivi sử dụng mảng tường ốp đá xám, tạo nền trung tính cho nội thất gỗ nổi bật. Kệ tivi treo tường bằng gỗ liền khối, thiết kế bo góc mềm mại.
Phòng khách bố trí sofa da tối màu kết hợp bàn trà mặt đá, chân kim loại ánh đồng tạo điểm nhấn sang trọng. Đàn piano đặt tại góc tường vừa trang trí vừa phục vụ sinh hoạt, gợi cảm hứng nghệ thuật.
Phòng khách bố trí sofa da tối màu kết hợp bàn trà mặt đá, chân kim loại ánh đồng tạo điểm nhấn sang trọng. Đàn piano đặt tại góc tường vừa trang trí vừa phục vụ sinh hoạt, gợi cảm hứng nghệ thuật.
Khu vực bếp sử dụng hoàn toàn gỗ óc chó, mang lại cảm giác ấm áp và độ bền cao.
Khu vực bếp sử dụng hoàn toàn gỗ óc chó, mang lại cảm giác ấm áp và độ bền cao.
Phòng ăn kết hợp tủ trưng bày rượu và đồ gốm, sử dụng hệ tủ âm tường gỗ tự nhiên xen kẽ mặt kính tối màu, tích hợp đèn LED tạo chiều sâu. Bàn ăn đặt chính giữa, bố trí 8 ghế gỗ bọc da, phù hợp cho sinh hoạt gia đình đông người hoặc tiếp khách.
Phòng ăn kết hợp tủ trưng bày rượu và đồ gốm, sử dụng hệ tủ âm tường gỗ tự nhiên xen kẽ mặt kính tối màu, tích hợp đèn LED tạo chiều sâu. Bàn ăn đặt chính giữa, bố trí 8 ghế gỗ bọc da, phù hợp cho sinh hoạt gia đình đông người hoặc tiếp khách.
Phòng ngủ chính dùng hệ ốp tường gỗ. Đèn LED hắt khe trên trần và đầu giường giúp phân lớp ánh sáng, mang lại cảm giác thư giãn.
Phòng ngủ chính dùng hệ ốp tường gỗ. Đèn LED hắt khe trên trần và đầu giường giúp phân lớp ánh sáng, mang lại cảm giác thư giãn.
Tường ốp gỗ sau kệ tivi kết hợp hệ tủ âm tường màu trung tính, giúp tăng diện tích lưu trữ và đồng bộ thẩm mỹ.
Tường ốp gỗ sau kệ tivi kết hợp hệ tủ âm tường màu trung tính, giúp tăng diện tích lưu trữ và đồng bộ thẩm mỹ.
Sảnh tầng hai bố trí rộng rãi với hệ cầu thang gỗ tay vịn kính tạo cảm giác thông thoáng.
Sảnh tầng hai bố trí rộng rãi với hệ cầu thang gỗ tay vịn kính tạo cảm giác thông thoáng.
Khu vực giặt đồ kết hợp lavabo đôi đặt giữa hai nhà vệ sinh, thiết kế gọn gàng. Tủ gỗ chạy dài giấu máy giặt bên trong, giúp tối ưu diện tích.
Khu vực giặt đồ kết hợp lavabo đôi đặt giữa hai nhà vệ sinh, thiết kế gọn gàng. Tủ gỗ chạy dài giấu máy giặt bên trong, giúp tối ưu diện tích.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: NHÀ ANN
Ảnh: Cao Hòa