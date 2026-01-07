Nhà phố 120 m2 'ngoài xanh, trong ấm'

Không gian sinh hoạt chung tầng một kết hợp liền mạch giữa phòng khách và phòng ăn. Hệ thống đèn âm trần và chiếu hắt giúp ánh sáng phân bổ đều.

Việc đầu tư vào hệ vật liệu gỗ chủ đạo giúp công trình bền vững, tăng độ sang trọng cho không gian sống thường nhật.