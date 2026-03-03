Nhà phố 108 m2 của Hà Kino

Cô mua nhà thuộc quận 2 (cũ) hồi tháng 9, dành hai tháng sửa chữa trước khi dọn về sống hồi tháng 11/2025. Xuân Bính Ngọ vừa qua là năm đầu tiên Hà Kino đón Tết tại nơi ở mới. Trước đó, cô sống nhiều năm trong một căn hộ, sau đó bán để chuyển sang nhà phố vì muốn có không gian sống thoải mái hơn.
Hà Kino thiết kế lại toàn bộ căn nhà gồm một trệt, một lầu theo phong cách tối giản, phù hợp tính cách và sở thích cá nhân. Phần cổng, sàn, tường, trần đều được thay mới.
Các khu vực sử dụng ba tông màu chủ đạo gồm đen, trắng và xám. Theo Hà Kino, màu sắc nhã nhặn kết hợp sự đơn giản về nội thất tạo cảm giác hiện đại.
Cô cho biết lúc đầu không tính sửa nhiều hạng mục do phát sinh kinh phí quá lớn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo và bàn bạc với kiến trúc sư, người mẫu quyết định chi thêm một khoản.
Chỗ cầu thang có giếng trời đón ánh sáng, đồng thời điều hòa không khí cho cả ngôi nhà.
Sở thích cắm hoa tại phòng khách của Hà Kino.
Người mẫu đặt nhiều thời gian thiết kế gian bếp để phục vụ sở thích nấu nướng của bản thân. Cô chọn tủ lạnh, kệ, bồn rửa, lò vi sóng theo gam màu đồng điệu.
Hà Kino nói thấy thư giãn mỗi khi vào bếp.
Hà Kino trang trí bằng tranh tự vẽ, đặt thêm gương để tạo cảm giác căn phòng rộng rãi hơn khi bước vào.
Bên ngoài phòng ngủ là ban công, trồng nhiều cây xanh. Hà Kino tự tay đi mua đất, phân bón, rồi chăm chút cho khu vườn nhỏ. Mỗi sáng, cô tự pha cà phê, ngồi đọc sách tại đây.
Cô đón mẹ vào nhà mới chơi dịp năm mới. "Sau mỗi ngày đi làm, trở về căn nhà, tôi như được nạp lại năng lượng, luôn thấy bình yên", người mẫu nói.
Hà Kino, 34 tuổi, tên thật Đỗ Thu Hà, quê Hà Nội. Cô được khán giả biết đến qua cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012 với chiều cao 1,79 m. Nhiều năm qua, cô là người mẫu quen thuộc trên nhiều sàn diễn. Năm 2023, Hà Kino tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng sớm dừng chân.
Năm 2024, Hà Kino gây chú ý tại Miss Universe Vietnam, lần đầu công khai song tính. Hiện người đẹp hạnh phúc trong một mối quan hệ tình cảm nhưng chưa công khai nửa kia.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp