Nhà phố 108 m2 của Hà Kino

Cô đón mẹ vào nhà mới chơi dịp năm mới. "Sau mỗi ngày đi làm, trở về căn nhà, tôi như được nạp lại năng lượng, luôn thấy bình yên", người mẫu nói.

Hà Kino, 34 tuổi, tên thật Đỗ Thu Hà, quê Hà Nội. Cô được khán giả biết đến qua cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012 với chiều cao 1,79 m. Nhiều năm qua, cô là người mẫu quen thuộc trên nhiều sàn diễn. Năm 2023, Hà Kino tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng sớm dừng chân.

Năm 2024, Hà Kino gây chú ý tại Miss Universe Vietnam, lần đầu công khai song tính. Hiện người đẹp hạnh phúc trong một mối quan hệ tình cảm nhưng chưa công khai nửa kia.