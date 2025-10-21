Nhà phố 100 m2 Noble Palace Tay Thang Long giá khởi điểm 19,8 tỷ

Căn nhà phố 100 m2, mặt tiền trên trục nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, được Sunshine Group giới thiệu trên livestream NobleGo tối 21/10 với giá khởi điểm 19,8 tỷ đồng.

Tâm điểm của phiên livestream là căn V4-38, diện tích đất 100 m2, tổng diện tích sàn khoảng 367 m2, mặt tiền nằm trên đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài có mặt cắt 40 m. Tuyến đường này cũng là trục xuyên tâm của dự án, kết nối tới đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 32.

Theo đơn vị phát triển, khu vực này ghi nhận tốc độ đầu tư hạ tầng cao; trong đó, cầu Thượng Cát dự kiến hoàn thành vào năm 2027 tăng thêm lựa chọn kết nối cho cư dân và hoạt động thương mại trong vùng. Trục đường xuyên tâm dự án cũng được định hướng trở thành không gian tổ chức sự kiện ngoài trời vào dịp cuối tuần và lễ, nhằm tăng sức hút du lịch và mua sắm cho khu vực.

Phối cảnh các căn nhà phố được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu tại dự án Noble Palace Tay Thang Long. Ảnh: Sunshine Group

V4-38 đối diện Bệnh viện Sunshine Hospital, gần trường quốc tế Sunshine School và công viên trung tâm, thuận lợi tiếp cận các dòng khách thường nhật. Với diện tích rộng và mặt tiền lớn, sản phẩm phù hợp mô hình nhà hàng, chuỗi F&B, showroom, nội thất, trung tâm trải nghiệm công nghệ hoặc không gian làm việc - lưu trú kết hợp. Không gian ở có thể bố trí tách biệt trên các tầng trên để bảo đảm riêng tư hoặc khai thác cho thuê ngắn hạn.

Phối cảnh không gian sinh hoạt tách bạch tại ba tầng trên. Ảnh: Sunshine Group

Căn nhà phố thừa hưởng những giá trị đặc trưng của dự án Noble Palace Tay Thang Long như giải pháp vận hành thông minh, đồng bộ tiện ích nội khu. Nổi bật là bệnh viện nghỉ dưỡng Sunshine Hospital và được định hướng quản lý vận hành theo tiêu chuẩn của WorldHotels - thương hiệu cao cấp trong hệ thống BWH Hotels, một trong những tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng thế giới.

Quy mô toàn khu hơn 70 ha với gần 2.500 sản phẩm. Dự án không bố trí trung tâm thương mại lớn, kỳ vọng hoạt động kinh doanh bán lẻ sẽ do cộng đồng cư dân và chủ sở hữu nhà phố phát triển trực tiếp. Các căn nhà phố có thời hạn sở hữu lâu dài; tiến độ xây dựng đang được đẩy nhanh. Nhiều căn đã cất nóc và dự kiến bàn giao từ quý IV năm nay.

Sunshine Group và BWH Hotels ký hợp tác quản lý vận hành dự án Noble Palace Tay Thang Long. Ảnh: Sunshine Group

Trước đó, theo thống kê của đơn vị tổ chức, phiên NobleGo tối 17/10 ghi nhận gần 400.000 lượt xem trên các nền tảng, với một căn nhà phố 75 m2 tại phân khu Victory được chốt giá 19,6 tỷ đồng. Mức giá này rẻ hơn 5 tỷ đồng so với giá thị trường, theo chủ đầu tư.

Phiên livestream NobleGo tối 17/10 đánh dấu cột mốc 30 phiên phát sóng thành công kể từ khi nền tảng được ra mắt vào ngày 1/7. Ảnh: Sunshine Group

Đến nay, Sunshine Group đã phát sóng 30 phiên livestream. Với cam kết trích 500 triệu đồng từ mỗi phiên, doanh nghiệp quyên góp được 15 tỷ đồng, đồng hành cùng các quỹ thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, tham gia cải tạo và xây mới các điểm trường vùng cao, xây mái ấm và trao học bổng cho trẻ em khó khăn trên cả nước, ủng hộ đồng bào vùng lũ...

Khi xem livestream NobleGo, khách hàng còn được tham gia chương trình Noble Lucky Watch, có cơ hội nhận được 100 triệu đồng cùng thẻ KienlongBank Visa Elite. Cũng trong tháng 10 - tháng sinh nhật KienlongBank, Noble App và KienlongBank còn mang đến chương trình dành riêng cho các khách hàng đã liên kết thành công tài khoản KienlongBank trong Noble App với giải thưởng 30 triệu đồng trong thẻ KienlongBank Visa Elite.

Song Anh