Nhà phát triển NewstarGroup tổ chức ra quân dự án New Vegas

Lễ ra quân dự án New Vegas vừa được tổ chức trong hai ngày 6 và 8/2, với sự góp mặt của hơn 400 nhân viên kinh doanh, khách mời và đại diện các đơn vị bất động sản như Fourhome, Hồng Đức Premium, An Phú Hải, QTC chi nhánh Sài Gòn, SC Holding, Ngọc Phương Đông.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - đại diện NewstarGroup cho biết, New Vegas là một trong những dự án trọng điểm của NewstarGroup trong năm 2023. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường phía Tây Nam Bộ, đặc biệt khi đây là dự án hiếm hoi được ra mắt tại thời điểm này.

New Vegas là khu đô thị thương mại bên biển tại thành phố cửa khẩu Hà Tiên. Dự án sở hữu vị trí mặt biển - tâm phố, kết hợp những công trình điểm nhấn như công viên nghệ thuật San Hô, quảng trường Cá Heo, công viên ven biển, đặc biệt là khu phố với bảng đèn neon, quả cầu ánh sáng đặc trưng của Las Vegas... Các công trình đồng thời tạo nét đặc trưng cho dự án theo cảm hứng của thành phố giải trí hàng đầu thế giới Las Vegas ngay tại trung tâm thành phố Hà Tiên.

"Sự xuất hiện của New Vegas hứa hẹn mở ra một phong cách sống mới thời thượng, phóng khoáng, góp phần thay đổi mạnh mẽ diện mạo của thành phố. Ở đó, khách hàng sẽ cảm nhận thấy sự hòa hợp của hơi thở hiện đại cùng với nét mềm mại dung dị của vùng đất Hà Tiên, chấm phá thêm nét sôi động đầy chất Mỹ", đại diện NewstarGroup cho biết.

Song song đó, những thông tin về thị trường Hà Tiên và chi tiết về dự án cũng được đơn vị phát triển New Vegas giới thiệu đến đại lý phân phối và chuyên viên tư vấn dự án.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện ra quân, để gia tăng sức hút của dự án, tạo động lực cho các đơn vị phối sản phẩm, NewstarGroup đưa ra chính sách bán hàng ưu đãi cho khách hàng chọn sở hữu New Vegas trong quý I năm nay.

Chương trình tiếp tục gia tăng sức nóng với phần hỏi đáp thông tin dự án, cùng nhiều phần quà giá trị dành cho những chuyên viên kinh doanh nhạy bén nắm vững thông tin thị trường.

"Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành sản phẩm bán chạy trong thời gian tới, đồng thời là một khởi đầu tốt đẹp, mang về những thành công trong tương lai cho NewstarGroup và các đại lý như chúng tôi", đại diện đơn vị phân phối tham dự sự kiện chia sẻ.

Nhiều thông tin về thị trường Kiên Giang nói chung, đặc biệt là Hà Tiên - thành phố di sản của Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng được đại diện NewstarGroup chia sẻ tại sự kiện.

Cụ thể, tổng kết năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Kiên Giang ước đạt 802 triệu USD tăng 9,71% so với cùng kỳ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 68,436 tỷ đồng, tăng 7,7%. Kinh tế phục hồi tốt, cao nhất là du lịch - dịch vụ khi tăng 16,63% so với cùng kỳ, khách du lịch tăng 162,9%.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh định hướng xây dựng vùng động lực phát triển bao gồm: xây dựng Rạch Giá trở thành thành phố thương mại dịch vụ xanh, Hà Tiên là thành phố di sản và Phú Quốc là một trong những trung tâm du lịch sinh thái thương mại ở biển Đông Nam Á.

Để trở thành thành phố di sản, tuy sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi bật nhưng để giữ chân khách du lịch, nhiều chuyên gia cho rằng, Hà Tiên cần phát triển những điểm đến check-in mang tính biểu tượng, chuỗi tiện ích giải trí đẳng cấp và các khu mua sắm - thương mại quy mô lớn để khai thác tiềm năng vốn có của địa phương.

"NewstarGroup nhận thấy rằng thời điểm hiện tại là cơ hội cho những sản phẩm tốt, giàu tiềm năng, pháp lý hoàn chỉnh tại những thị trường mới như Hà Tiên", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Vị này dẫn chứng, theo khảo sát của nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường, người mua bất động sản trong năm 2023 quan tâm đến hai yếu tố giá và vị trí, sau đó đến diện tích, loại hình bất động sản, an ninh, mức độ phát triển và quy hoạch tương lai của khu vực.

"Do vậy, đây là thời điểm phù hợp để NewstarGroup giới thiệu ra thị trường một khu đô thị thương mại bên biển, với số lượng hữu hạn, có ban quản lý và vận hành ngay tại Hà Tiên. Các sản phẩm hứa hẹn giải tỏa 'cơn khát' của nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế", đại diện doanh nghiệp cho hay.

