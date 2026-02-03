Nhà phát triển game Pháp mở cuộc thi lập trình tại Việt Nam

Voodoo tổ chức cuộc thi tại Hà Nội ngày 13-15/3, dành cho studio game Việt phát triển các trò chơi mới, dưới sự cố vấn của chuyên gia quốc tế.

Mục tiêu của các đội tham gia là phát triển một ý tưởng ban đầu thành prototype (bản thử nghiệm) có thể chơi được, đồng thời đánh giá tiềm năng thương mại của sản phẩm ngay từ giai đoạn sớm.

Voodoo là nhà phát triển và phát hành game di động có trụ sở tại Pháp, được biết đến với mô hình hợp tác cùng các studio trên toàn cầu để phát triển, xuất bản và mở rộng quy mô game cho thị trường quốc tế. Voodoo sở hữu kinh nghiệm thực tế trong các khâu then chốt của vòng đời sản phẩm, từ hình thành ý tưởng, kiểm chứng mức độ phù hợp với thị trường (market fit) đến giai đoạn mở rộng người dùng.

Đại diện Voodoo phát biểu trước sự kiện tại Việt Nam. Ảnh: Voodoo

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang dần trở thành điểm đến đáng chú ý của ngành game di động, với nhiều studio trong nước đã đưa sản phẩm lên các bảng xếp hạng quốc tế. Do đó, cuộc thi Voodoo Hanoi Game Jam 2026 được thiết kế theo nhịp độ phát triển sản phẩm nhanh, yêu cầu các đội không chỉ hoàn thiện bản chơi thử trong thời gian ngắn, mà còn liên tục đối chiếu ý tưởng với các tiêu chí về khả năng phát triển dài hạn.

Trong khuôn khổ chương trình, các đội tham gia sẽ làm việc trực tiếp với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành game đến từ Paris và Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện cho đội ngũ xuất bản của Voodoo. Trọng tâm nội dung là phát triển các tựa game theo hướng Hybrid Puzzle, có định hướng thương mại rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở thử nghiệm ý tưởng.

Game jam có tổng giá trị giải thưởng trên 10.000 USD, được trao cho các đội có sản phẩm nổi bật. Ngoài giải thưởng, một số đội còn có thể được cân nhắc hỗ trợ dài hạn từ doanh nghiệp, tùy thuộc vào chất lượng prototype và mức độ phù hợp trong quá trình hợp tác sau sự kiện.

Chương trình hướng đến các studio chuyên nghiệp tại Việt Nam, đã có kinh nghiệm phát triển mobile game trong các mảng Hybrid Puzzle, casual hoặc hybrid-casual, và có khả năng tham gia làm việc trực tiếp tại Hà Nội trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện.

Hoài Phương