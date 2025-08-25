Nhà phân phối ôtô MG lên sàn Upcom

PTM chuyên phân phối xe MG ở Việt Nam có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hôm 22/8.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ôtô PTM (PTM) thực hiện nghi thức khai trương giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM lúc 8h30, mở ra chặng đường phát triển mới và minh bạch hơn trong thị trường tài chính.

Đại diện PTM trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ảnh: PTM

Trong ngày đầu tiên, 32 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này chính thức giao dịch trở lại với mã chứng khoán PTM. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng, tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 320 tỷ đồng. Giá tham chiếu mỗi cổ phiếu trong ngày đầu tiên là 20.000 đồng, tương ứng mức vốn hóa khởi điểm 640 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ.

"Sự kiện là cột mốc quan trọng, khẳng định uy tín và cam kết hội nhập sâu rộng của PTM trên thị trường tài chính Việt Nam", ông Trần Nam Thắng, Phó tổng giám đốc SAIC Việt Nam nói. "MG đang triển khai các phương án kinh doanh, lắp ráp các dòng xe trong nước. Việc mang đến nhiều sản phẩm đa dạng giúp nâng hiệu quả kinh doanh cho hãng và các đối tác liên quan".

Ông Trần Văn Mỹ, Tổng giám đốc PTM tại sự kiện. Ảnh: PTM

PTM là công ty con của Công ty cổ phần dịch vụ ôtô Hàng Xanh (Haxaco), doanh nghiệp đầu tiên phân phối ôtô Mercedes tại thị trường Việt Nam và đang nắm phần lớn thị phần dòng xe này trong nước. Trong đó, PTM phân phối MG tại Việt Nam, hãng xe thương hiệu Anh được mua lại bởi doanh nghiệp Trung Quốc.

Hiện, PTM có 14 đại lý MG trên toàn quốc (gồm 2 đại lý liên kết), đội ngũ nhân sự hơn 1.000 người.

Tuấn Vũ