Nhà phân phối ôtô Mercedes giảm lãi nửa đầu năm

Haxaco, nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz và MG, báo lãi sau thuế nửa năm gần 27 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm, Công ty cổ phần Dịch vụ ôtô Hàng Xanh (Haxaco) thu xấp xỉ 1.988 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh xe đóng góp gần 87% tổng doanh thu, còn lại đến từ dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng.

Sau khi trừ giá vốn, lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Haxaco lỗ thuần hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ thu nhập từ thanh lý tài sản cố định và hỗ trợ của hãng, công ty báo lãi sau thuế gần 27 tỷ đồng, giảm một nửa so với nửa đầu năm ngoái.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Haxaco - cho biết phân khúc xe phổ thông đã ghi nhận tín hiệu cải thiện và góp phần giữ ổn định doanh thu so với cùng kỳ. Tuy nhiên, phân khúc xe sang vẫn gặp khó khăn và chưa hồi phục rõ rệt trong quý II. Áp lực cạnh tranh về giá từ các đối thủ, cộng thêm chi phí (lãi vay, hoạt động) tăng khi mở rộng quy mô khiến lợi nhuận đi lùi.

Haxaco đặt mục tiêu lãi trước thuế năm nay 260 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Sau nửa năm, công ty hoàn thành khoảng 15% kế hoạch.

Haxaco là doanh nghiệp phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên và đang nắm phần lớn thị phần dòng xe này tại Việt Nam. Bên cạnh Mercedes-Benz, công ty còn phân phối xe MG (hãng ôtô tiền thân Anh Quốc được một công ty Trung Quốc mua lại).

Trong báo cáo phân tích vào cuối tháng 6, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam dự đoán doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Haxaco năm nay lần lượt đạt 6.378 tỷ đồng và 271 tỷ đồng, tăng 16% và 33% so với cùng kỳ. Nhóm phân tích ước tính sản lượng tiêu thụ xe Mercedes-Benz giảm 12%, trong khi xe MG tăng 66%.

Cơ cấu cổ đông của Haxaco gần đây có nhiều biến động. Quỹ đầu tư PYN Elite Fund (Non-Ucits) đến từ Phần Lan cuối tuần này thông báo đã bán tổng cộng 6,6 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 10,7% xuống 3,93% và không còn là cổ đông lớn của Haxaco. Trước đó không lâu, quỹ AFC VF Limited có trụ sở tại Cayman Islands cho biết đã bán gần nửa triệu cổ phiếu, giảm sở hữu tại đây còn 4,64% và cũng rời ghế cổ đông lớn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAX chốt phiên cuối tuần tại 14.100 đồng, giảm 4% so với tham chiếu. Vốn hóa thị trường của công ty hiện khoảng 1.500 tỷ đồng.

Phương Đông