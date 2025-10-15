Nhà phân phối ôtô hạng sang lỗ gần 26 tỷ đồng

Haxaco, nhà phân phối Mercedes-Benz dẫn đầu thị phần trong nước, lỗ đậm trong quý III bởi sức mua yếu và áp lực cạnh tranh từ đối thủ ngày càng lớn.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Dịch vụ ôtô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) ghi nhận doanh thu xấp xỉ 1.150 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ hết chi phí, công ty lỗ gần 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 90 tỷ đồng.

Lần gần nhất doanh nghiệp này báo lỗ là cách đây 4 năm. Đó là giai đoạn được ban lãnh đạo công ty đánh giá "khó khăn chưa từng có" khi Covid-19 bùng phát khiến các chi nhánh phải đóng cửa liên tục trong nhiều tháng.

Lý giải kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý III, lãnh đạo Haxaco cho biết phân khúc xe sang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi xu hướng thắt chặt chi tiêu. Áp lực cạnh tranh với các thương hiệu cao cấp khác ngày càng tăng khi đối thủ liên tục tung ra mẫu mới kèm chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính cho khách hàng. Các chương trình giảm giá không chỉ tập trung ở xe sang mà còn lan rộng sang phân khúc phổ thông. Chi phí vận hành của công ty cũng tăng do đang trong giai đoạn mở rộng quy mô hoạt động.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Haxaco thu xấp xỉ 3.140 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Gần 90% nguồn thu đến từ bán ôtô, chỉ một phần nhỏ từ bán phụ tùng và dịch vụ sửa chữa. Công ty lãi một tỷ đồng trong giai đoạn này, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 144 tỷ đồng. Kết quả đang kém xa mục tiêu lãi trước thuế 260 tỷ đồng được ban lãnh đạo thông qua hồi đầu năm.

Haxaco là doanh nghiệp phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại Việt Nam và đang nắm khoảng 40% thị phần thương hiệu này, theo ước tính của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam vào giữa năm nay.. Bên cạnh Mercedes-Benz, công ty còn phân phối xe MG (hãng ôtô tiền thân của Anh được một công ty Trung Quốc mua lại).

Mirae Asset Việt Nam dự đoán doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Haxaco năm nay lần lượt đạt 6.378 tỷ đồng và 271 tỷ đồng, tăng 16% và 33% so với cùng kỳ. Nhóm phân tích ước tính sản lượng tiêu thụ xe Mercedes-Benz giảm 12%, trong khi xe MG tăng 66%.

Tính đến cuối tháng 9, công ty có tổng tài sản hơn 2.360 tỷ đồng và nợ phải trả trên 1.000 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Haxaco giảm mạnh sau thông tin kết quả kinh doanh. Cổ phiếu này mất gần 2% trong phiên sáng 15/10, xuống 11.500 đồng, xác lập vùng giá thấp nhất trong một năm rưỡi qua. Vốn hóa thị trường của công ty hiện khoảng 1.200 tỷ đồng.

