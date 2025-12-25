Nhà ống tận dụng giếng trời để dẫn sáng xuyên tầng

Nằm giữa khu dân cư dày đặc tại Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) ngôi nhà phố có đặc điểm hình ống hẹp ngang, chỉ tiếp xúc ánh sáng tự nhiên từ mặt trước và sau. Điều này khiến khu vực trung tâm nhà thường tối và bí, khó tạo được không gian sống thoáng đãng.

Ngôi nhà hoàn thành năm 2025, với diện tích 337 m2. Công trình thể hiện cách tận dụng ánh sáng như một "vật liệu cấu trúc", giúp điều tiết sinh hoạt hàng ngày.