Nhà ống tận dụng giếng trời để dẫn sáng xuyên tầng

Nằm giữa khu dân cư dày đặc tại Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) ngôi nhà phố có đặc điểm hình ống hẹp ngang, chỉ tiếp xúc ánh sáng tự nhiên từ mặt trước và sau. Điều này khiến khu vực trung tâm nhà thường tối và bí, khó tạo được không gian sống thoáng đãng.
Ngôi nhà hoàn thành năm 2025, với diện tích 337 m2. Công trình thể hiện cách tận dụng ánh sáng như một "vật liệu cấu trúc", giúp điều tiết sinh hoạt hàng ngày.
Nhằm khắc phục tình trạng thiếu sáng, nhóm thiết kế tổ chức không gian xoay quanh lõi cầu thang dạng giếng trời. Cách làm này giúp ánh sáng được dẫn từ mái xuống, lan tỏa qua các tầng.
Các yếu tố như trần cao thấp linh hoạt, bề mặt tường cong, khoảng mở bố trí chọn lọc… giúp ánh sáng di chuyển tự nhiên, dẫn lối vào các khu chức năng.
Thiết kế nhà tập trung dẫn sáng theo chiều đứng, tạo sự kết nối xuyên suốt từ tầng trên xuống dưới.
Phòng khách bố trí tối giản với sofa da nâu làm điểm nhấn trên nền tường sáng.
Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang được KTS chọn chất liệu có độ nhám vừa phải.
Toàn bộ thiết kế ưu tiên ánh sáng tự nhiên. Hệ thống đèn được sử dụng tiết chế, chỉ dùng khi cần thiết để duy trì vai trò chính của ánh sáng mặt trời vào ban ngày. Cách tiếp cận này tiết kiệm điện, tăng tính gắn kết giữa con người và môi trường tự nhiên.
Gara tầng trệt mang phong cách trưng bày làm nổi bật bộ sưu tập xe và đồ thể thao. Các chi tiết như ván trượt, mũ bảo hiểm... được sắp xếp ngăn nắp trên nền tường đen và gương phản chiếu, tăng chiều sâu không gian.
Khu bếp nằm dưới giếng trời hình tròn giúp ánh sáng tự nhiên chiếu thẳng vào trung tâm nhà. Bảng màu đen trắng làm nổi bật các đường nét kiến trúc.
Không gian làm việc đặt cạnh cửa sổ, sử dụng tone trắng và xám chủ đạo. Bàn dài tích hợp lưu trữ bên dưới, ghế công thái học hỗ trợ tư thế khi ngồi lâu.
Phòng ngủ cũng sử dụng bảng màu trắng đen, kết hợp nội thất âm tường và chi tiết tối giản để giữ mặt bằng gọn gàng.
Sân trên tầng cao bố trí ghế ngồi ngoài trời để làm không gian thư giãn. Hệ lam chắn vừa đảm bảo riêng tư vừa duy trì thông gió.
Bích Phương (theo Archdaily)