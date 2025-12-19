Nhà ống lệch tầng tận dụng mảng xanh và thông gió tự nhiên

Công trình có diện tích khu đất 81 m2 nằm tại phường Phước Tân, Đồng Nai. Khu đất rộng 4,5 m, dài 18 m, thuộc khu tái định cư có mật độ dân cư thấp. Nhóm thiết kế hướng đến giải pháp vừa mở tối đa góc nhìn ra mảng xanh, vừa đảm bảo an ninh và thông thoáng cho công trình.

Toàn bộ giải pháp kiến trúc và công năng đều hướng đến sự bền vững, tối ưu diện tích, giảm chi phí vận hành và tăng chất lượng sống cho gia chủ.