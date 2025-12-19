Nhà ống lệch tầng tận dụng mảng xanh và thông gió tự nhiên

Công trình có diện tích khu đất 81 m2 nằm tại phường Phước Tân, Đồng Nai. Khu đất rộng 4,5 m, dài 18 m, thuộc khu tái định cư có mật độ dân cư thấp. Nhóm thiết kế hướng đến giải pháp vừa mở tối đa góc nhìn ra mảng xanh, vừa đảm bảo an ninh và thông thoáng cho công trình.
Toàn bộ giải pháp kiến trúc và công năng đều hướng đến sự bền vững, tối ưu diện tích, giảm chi phí vận hành và tăng chất lượng sống cho gia chủ.
Khối nhà chính đặt giữa khu đất, tạo khoảng sân trước và sau giúp lưu thông không khí. Tầng trệt bố trí cầu thang và bếp về một phía, để lại trục thông gió giữa hai sân. Nội thất bố trí theo hướng tối giản, ưu tiên vật liệu gỗ.
Không gian tiếp khách và bếp được bố trí liên thông, rộng rãi, phù hợp với những buổi tụ họp đông người.
Điểm nổi bật của căn nhà là hệ trần gỗ nhân tạo uốn cong từ không gian bên trong kéo dài ra ban công, tạo liên kết thị giác liên tục.
Cây xanh được bố trí theo lớp ở cổng, ban công và sân thượng. Mặt sau nhà cũng bố trí bồn cây phía ngoài cửa sổ nhằm làm dịu nhiệt và tăng cảm giác xanh mát.
Không gian bếp và phòng ăn được bố trí liên hoàn, dọc theo chiều dài nhà nhằm tối ưu diện tích. Hệ tủ bếp thiết kế phẳng, không tay nắm, màu trắng đồng bộ với tường giúp mở rộng cảm quan thị giác. Bàn ăn và ghế gỗ đồng bộ chất liệu với trần ốp gỗ.
Ngôi nhà sử dụng hình thức lệch tầng để tạo cảm giác không gian rộng và sâu hơn so với diện tích thực.
Cầu thang thiết kế lệch tầng đặt lệch về một phía, kết hợp tay vịn sắt sơn trắng tạo cảm giác nhẹ thoáng.
Hệ thống cửa kính lớn phía trước và sau nhà tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời hỗ trợ đối lưu không khí.
Phòng ngủ sử dụng nội thất gỗ tông sáng, kết hợp sàn gỗ đồng bộ. Cửa sổ kính lớn hướng ra bồn cây xanh, hạn chế ánh nắng trực tiếp.
Phòng vệ sinh sử dụng gạch lát nền họa tiết đen trắng tạo điểm nhấn. Gạch ốp tường màu xám trung tính dễ vệ sinh, kết hợp cửa sổ cao lấy sáng và thông gió.
Mặt tiền ngôi nhà khi lên đèn vào buổi tối nổi bật với hệ trần gỗ uốn cong xuyên suốt từ trong ra ngoài, ánh sáng vàng tạo cảm giác ấm áp.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: 90odesign
Nhóm thiết kế: Trần Đức Huy, Lê Duy Bình, Phạm Văn Nghiệp
Đơn vị thi công: Intercons