Nhà ống hướng Tây giảm nắng nóng bằng 2 lớp cách nhiệt

Căn nhà nằm trong hẻm nhỏ tại quận Bình Tân, TP HCM, trên diện tích đất 100 m2. Thiết kế công trình đáp ứng điều kiện khí hậu nắng nóng, mưa bất chợt và phù hợp với bối cảnh đô thị Việt Nam, đảm bảo cân bằng giữa công năng, thẩm mỹ và tính bền vững.
Căn nhà nằm trong hẻm nhỏ tại quận Bình Tân, TP HCM, trên diện tích đất 100 m2. Thiết kế công trình đáp ứng điều kiện khí hậu nắng nóng, mưa bất chợt và phù hợp với bối cảnh đô thị Việt Nam, đảm bảo cân bằng giữa công năng, thẩm mỹ và tính bền vững.
Mặt tiền hai lớp là điểm nhấn quan trọng của căn nhà hướng Tây. Lớp ngoài là hệ khung sắt có thể gập mở, hỗ trợ chắn nắng hướng Tây. Lớp tường bên trong đảm nhiệm vai trò cách nhiệt. Cách làm này giúp tăng riêng tư và đưa ánh sáng tán xạ vào sâu bên trong.
Mặt tiền hai lớp là điểm nhấn quan trọng của căn nhà hướng Tây. Lớp ngoài là hệ khung sắt có thể gập mở, hỗ trợ chắn nắng hướng Tây. Lớp tường bên trong đảm nhiệm vai trò cách nhiệt. Cách làm này giúp tăng riêng tư và đưa ánh sáng tán xạ vào sâu bên trong.
Xen kẽ giữa hai lớp là các mảng cây xanh tạo vùng đệm tự nhiên, giảm bức xạ nhiệt.
Xen kẽ giữa hai lớp là các mảng cây xanh tạo vùng đệm tự nhiên, giảm bức xạ nhiệt.
Khoảng đệm tầng trệt được phủ xanh và che nắng bằng giàn cây leo phía trên, tạo lớp cách nhiệt tự nhiên.
Khoảng đệm tầng trệt được phủ xanh và che nắng bằng giàn cây leo phía trên, tạo lớp cách nhiệt tự nhiên.
Khung nhà bằng bê tông thô, tường sơn không bả. Nội thất làm từ gỗ tự nhiên được giữ trạng thái "sống", có khoảng hở cong vênh theo khí hậu.
Ánh sáng tự nhiên được khai thác qua cửa lớn, cầu thang và giếng trời xen kẽ.
Khung nhà bằng bê tông thô, tường sơn không bả. Nội thất làm từ gỗ tự nhiên được giữ trạng thái "sống", có khoảng hở cong vênh theo khí hậu.
Ánh sáng tự nhiên được khai thác qua cửa lớn, cầu thang và giếng trời xen kẽ.
Cầu thang đặt ở giữa nhà, được làm từ sắt đục lỗ, kết hợp lan can dạng lưới. Cấu trúc này vừa là trục giao thông, vừa là ống thông gió, cho phép không khí lưu thông giữa các tầng.
Cầu thang đặt ở giữa nhà, được làm từ sắt đục lỗ, kết hợp lan can dạng lưới. Cấu trúc này vừa là trục giao thông, vừa là ống thông gió, cho phép không khí lưu thông giữa các tầng.
Các tầng chức năng được chia rõ ràng, tầng trệt và lửng là không gian làm việc.
Các tầng chức năng được chia rõ ràng, tầng trệt và lửng là không gian làm việc.
Góc pantry nhỏ gọn tích hợp trong khối chức năng riêng biệt bằng gỗ tự nhiên, kết nối với văn phòng qua vách kính.
Góc pantry nhỏ gọn tích hợp trong khối chức năng riêng biệt bằng gỗ tự nhiên, kết nối với văn phòng qua vách kính.
Tầng 3 và 4 là không gian sinh hoạt gia đình. Bếp, phòng khách và các phòng ngủ liên kết bằng hành lang và khoảng thông tầng.
Tầng 3 và 4 là không gian sinh hoạt gia đình. Bếp, phòng khách và các phòng ngủ liên kết bằng hành lang và khoảng thông tầng.
Phòng ngủ sử dụng vật liệu gỗ tự nhiên, trần bê tông thô, đón sáng qua cửa kính lớn hướng ra ban công, đảm bảo thông thoáng.
Phòng ngủ sử dụng vật liệu gỗ tự nhiên, trần bê tông thô, đón sáng qua cửa kính lớn hướng ra ban công, đảm bảo thông thoáng.
Góc thư giãn bố trí sát ban công kết nối với thiên nhiên, nơi gia chủ tận dụng làm không gian đọc sách và nghỉ ngơi.
Góc thư giãn bố trí sát ban công kết nối với thiên nhiên, nơi gia chủ tận dụng làm không gian đọc sách và nghỉ ngơi.
Phòng tắm mở hướng ra mảng xang, kết hợp ánh sáng tự nhiên để tăng cảm giác thư giãn.
Phòng tắm mở hướng ra mảng xang, kết hợp ánh sáng tự nhiên để tăng cảm giác thư giãn.
Bích Phương
Thiết kế kiến trúc: H2 + KAA Design
Nhóm thiết kế: Trần Văn Huynh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Thế, Lê Tấn Phúc
Đơn vị thi công: Phúc Khang
Ảnh: Quang Dam