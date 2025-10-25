Nhà ống hướng Tây giảm nắng nóng bằng 2 lớp cách nhiệt

Khung nhà bằng bê tông thô, tường sơn không bả. Nội thất làm từ gỗ tự nhiên được giữ trạng thái "sống", có khoảng hở cong vênh theo khí hậu.

Ánh sáng tự nhiên được khai thác qua cửa lớn, cầu thang và giếng trời xen kẽ.