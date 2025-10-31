Nhà ống đứng 320 m2 thiết kế cho cặp vợ chồng lệch nhịp sinh hoạt

Căn nhà có diện tích 320 m2, nằm trong khu dân cư đông đúc tại Hà Nội. Ý tưởng thiết kế nhà xuất phát từ nhu cầu sống chung nhưng tách biệt của cặp vợ chồng có nhịp sinh hoạt lệch nhau, người chồng thường thức dậy khi người vợ mới đi ngủ và giải quyết bài toán khí hậu nóng ẩm đặc trưng miền Bắc.
Do công trình quay mặt chính về hướng Tây, nơi thường xuyên chịu bức xạ nhiệt mạnh vào buổi chiều, nên giải pháp được đưa ra là sử dụng hệ lam gỗ kết hợp cửa trượt.
Các lớp cửa có thể mở rộng vào buổi sáng và tối để tăng lưu thông khí.
Ý tưởng thiết kế công trình dựa trên sơ đồ phân loại nhà ở theo khí hậu được vẽ vào thế kỷ 19 tại Nga, trong đó chỉ ra rằng khí hậu càng nóng và ẩm thì thể tích không gian sống cần tăng để đảm bảo lưu thông không khí. Các loại hình nhà truyền thống ở Hà Nội vốn tuân thủ nguyên lý này với cấu trúc thoáng, nhiều khoảng mở và cây xanh.
Công trình gồm hai lõi đứng đặt tại hai đầu. Một lõi phục vụ đi lại, lõi còn lại là ống bê tông thông gió và dẫn sáng tự nhiên qua sân trong. Các khoảng rỗng theo chiều đứng tạo nên hệ thống thông gió tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà.
Cấu trúc này tạo các khoảng rỗng xuyên tầng, giúp lưu thông gió tự nhiên.
Giải pháp bố trí không gian giúp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lệch nhịp của hai vợ chồng. Phòng ngủ tách biệt theo chiều dọc, kết nối bằng hai khoảng rỗng chung.
Căn phòng ngủ này tận dụng trần cao và hệ lam gỗ nghiêng để lấy sáng, kết hợp cửa mở lớn hướng ra ban công cây xanh giúp tăng thông thoáng và giảm tích nhiệt.
Không gian phòng ngủ còn lại tối giản với tường bê tông thô kết hợp với gỗ.
Hai không gian ngủ kết nối dọc qua các khoảng rỗng chung, nơi âm thanh, ánh sáng và luồng khí mát lưu chuyển tự nhiên, vừa đảm bảo tuần hoàn nhiệt vừa giữ được sự gắn kết trong sinh hoạt.
Bếp ăn đằng sau hệ lam gỗ, giúp lọc sáng tự nhiên và đảm bảo thông gió liên tục.
Bộ ghế gỗ mây thủ công đặt trên nền bê tông mài, tạo đối lập giữa vật liệu truyền thống và kết cấu hiện đại, đồng thời giữ độ thoáng và nhẹ cho không gian.
Cửa trượt kết hợp sàn gỗ và tường gạch thô tạo lớp chuyển tiếp nhẹ giữa không gian ở và sân nhỏ, gợi cảm hứng từ kiến trúc Nhật.
Bích Phương (theo Archdaily)
Kiến trúc sư: HGAA, Jien Jun, Taewon Park, naïve practice
Thi công: Dao.CC
Ảnh: Daisy Ziyan Zhang, Hoàng Lê