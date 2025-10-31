Nhà ống đứng 320 m2 thiết kế cho cặp vợ chồng lệch nhịp sinh hoạt

Ý tưởng thiết kế công trình dựa trên sơ đồ phân loại nhà ở theo khí hậu được vẽ vào thế kỷ 19 tại Nga, trong đó chỉ ra rằng khí hậu càng nóng và ẩm thì thể tích không gian sống cần tăng để đảm bảo lưu thông không khí. Các loại hình nhà truyền thống ở Hà Nội vốn tuân thủ nguyên lý này với cấu trúc thoáng, nhiều khoảng mở và cây xanh.

Công trình gồm hai lõi đứng đặt tại hai đầu. Một lõi phục vụ đi lại, lõi còn lại là ống bê tông thông gió và dẫn sáng tự nhiên qua sân trong. Các khoảng rỗng theo chiều đứng tạo nên hệ thống thông gió tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà.