Nhà ống 4 tầng với mặt tiền hai lớp

Ngôi nhà phố dạng ống quy mô 4 tầng, được xây dựng trên khu đất có bề ngang 4 m, dài hơn 20 m, tọa lạc tại Thủ Đức (TP HCM).

Dựa trên ý tưởng về mặt tiền hai lớp, nhóm KTS thiết kế lớp ngoài là những vòm cung và chi tiết cách điệu gợi nhắc đến kiến trúc tôn giáo. Cách thiết kế này giúp ngôi nhà vừa đón gió, ánh sáng, vừa giữ sự riêng tư cho không gian bên trong.