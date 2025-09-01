Nhà ống 4 tầng với mặt tiền hai lớp

Ngôi nhà phố dạng ống quy mô 4 tầng, được xây dựng trên khu đất có bề ngang 4 m, dài hơn 20 m, tọa lạc tại Thủ Đức (TP HCM).
Dựa trên ý tưởng về mặt tiền hai lớp, nhóm KTS thiết kế lớp ngoài là những vòm cung và chi tiết cách điệu gợi nhắc đến kiến trúc tôn giáo. Cách thiết kế này giúp ngôi nhà vừa đón gió, ánh sáng, vừa giữ sự riêng tư cho không gian bên trong.
Tập hợp các vòm cung và cây xanh tạo nên lớp vỏ ngoài bao bọc các phòng chức năng bên trong.
Nhờ đó, công trình được tối ưu nguồn ánh sáng và gió trời, tăng cảm giác gần gũi thiên nhiên.
Nhằm khắc phục nhược điểm hình dáng đất méo mó, giải pháp lệch tầng được lựa chọn để tối ưu dòng khí đối lưu, tạo dòng chảy liên tục giữa các không gian.
Nhịp di chuyển trở nên liền mạch, tăng khả năng quan sát và tương tác giữa các thành viên.
Phần đuôi mảnh đất không vuông vức được KTS bố trí thành một khoảng sân vườn nhỏ, nơi có góc xanh thư giãn và lấy gió trời tự nhiên cho phòng ăn.
Các phòng ngủ được đưa lên tầng trên, tăng yếu tố riêng tư.
Phòng ba mẹ và con gái được kết nối bằng một sảnh chung, nơi gia đình có thể cùng nhau cầu nguyện, học tập hay chơi đùa.
Phòng con gái với tone chủ đạo trắng - hồng, kết hợp các chi tiết mang cảm hứng hoạt hình.
Khu bàn học tích hợp trong phòng ngủ luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Phòng ngủ nhỏ gọn với nội thất đơn giản.
Các phòng ngủ đều được bố trí đủ góc học tập, làm việc và chỗ ngồi thư giãn.
Mặt bằng bố trí các tầng.
Thu Hương
Thiết kế: Hinz
Thi công: ArchLab
Nhóm thực hiện: Phạm Tú Hải Uyên, Nguyễn Bảo Thuận, Nguyễn Mạnh Anh Toàn, Đoàn Thị Bích Ngọc
Ảnh: Quang Trần