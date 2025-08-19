Nhà ống 265 m2 tối ưu cho khí hậu nắng nóng

Ngôi nhà có diện tích 265 m2, nằm trong khu dân cư đông đúc ở Koregaon (Satara, Ấn Độ). Vì là nhà ống nên KTS đã thiết kế các trục chạy dọc theo chiều dài. Các trục này vừa là cơ sở phân chia công năng, vừa tạo nên kiến trúc cho công trình.

Toàn bộ không gian sinh hoạt được bố trí bám sát ba trục, giúp lưu thông ánh sáng và khí trời xuyên suốt ngôi nhà.