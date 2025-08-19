Nhà ống 265 m2 tối ưu cho khí hậu nắng nóng

Ngôi nhà có diện tích 265 m2, nằm trong khu dân cư đông đúc ở Koregaon (Satara, Ấn Độ). Vì là nhà ống nên KTS đã thiết kế các trục chạy dọc theo chiều dài. Các trục này vừa là cơ sở phân chia công năng, vừa tạo nên kiến trúc cho công trình.
Toàn bộ không gian sinh hoạt được bố trí bám sát ba trục, giúp lưu thông ánh sáng và khí trời xuyên suốt ngôi nhà.
Ngôi nhà có diện tích 265 m2, nằm trong khu dân cư đông đúc ở Koregaon (Satara, Ấn Độ). Vì là nhà ống nên KTS đã thiết kế các trục chạy dọc theo chiều dài. Các trục này vừa là cơ sở phân chia công năng, vừa tạo nên kiến trúc cho công trình.
Toàn bộ không gian sinh hoạt được bố trí bám sát ba trục, giúp lưu thông ánh sáng và khí trời xuyên suốt ngôi nhà.
Công trình được thiết kế với tông màu đất làm chủ đạo và điểm nhấn là gạch thông gió màu cam.
Công trình được thiết kế với tông màu đất làm chủ đạo và điểm nhấn là gạch thông gió màu cam.
Bố cục mặt tiền của căn nhà gồm các hình khối, ô cửa và mảng tường kín. Những yếu tố này được sắp xếp chồng lên nhau, giúp cách nhiệt và thích ứng khí hậu địa phương. Ba trục dọc trong thiết kế được nâng cao thành các mảng tường đứng nổi bật, kết hợp nhịp điệu với các ô gạch, tạo ra hình dáng chữ H trên mặt đứng.
Bố cục mặt tiền của căn nhà gồm các hình khối, ô cửa và mảng tường kín. Những yếu tố này được sắp xếp chồng lên nhau, giúp cách nhiệt và thích ứng khí hậu địa phương. Ba trục dọc trong thiết kế được nâng cao thành các mảng tường đứng nổi bật, kết hợp nhịp điệu với các ô gạch, tạo ra hình dáng chữ H trên mặt đứng.
Mặt cắt của công trình.
Mặt cắt của công trình.
Mặt tiền hướng Tây được xử lý bằng hệ gạch thông gió, tạo lớp vỏ kép giúp lọc ánh sáng, đồng thời mang đến hiệu ứng đổ bóng và giảm bức xạ nhiệt. Hệ gạch này là vật liệu địa phương được làm thủ công, tạo nên vẻ ngoài mộc mạc và thông thoáng cho căn nhà.
Mặt tiền hướng Tây được xử lý bằng hệ gạch thông gió, tạo lớp vỏ kép giúp lọc ánh sáng, đồng thời mang đến hiệu ứng đổ bóng và giảm bức xạ nhiệt. Hệ gạch này là vật liệu địa phương được làm thủ công, tạo nên vẻ ngoài mộc mạc và thông thoáng cho căn nhà.
Điểm nổi bật của căn nhà là khoảng sân dài được bố trí dọc, đóng vai trò là "trục thở". Phần sân được liên kết chặt chẽ với các không gian sinh hoạt bên trong, thúc đẩy thông gió chéo và đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà.
Điểm nổi bật của căn nhà là khoảng sân dài được bố trí dọc, đóng vai trò là "trục thở". Phần sân được liên kết chặt chẽ với các không gian sinh hoạt bên trong, thúc đẩy thông gió chéo và đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà.
Đây cũng là nơi sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình.
Đây cũng là nơi sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình.
Cầu thang thiết kế mộc mạc, kết hợp đá mài và gỗ tự nhiên, đồng bộ với ngôn ngữ vật liệu xuyên suốt công trình.
Cầu thang thiết kế mộc mạc, kết hợp đá mài và gỗ tự nhiên, đồng bộ với ngôn ngữ vật liệu xuyên suốt công trình.
Nội thất tối giản, màu sắc trầm và hệ cửa lớn giúp tận dụng ánh sáng ngoài trời.
Nội thất tối giản, màu sắc trầm và hệ cửa lớn giúp tận dụng ánh sáng ngoài trời.
Phòng ngủ tận dụng ánh sáng từ lớp tường gạch thông gió, mang lại hiệu ứng ánh sáng thay đổi theo thời gian trong ngày.
Phòng ngủ tận dụng ánh sáng từ lớp tường gạch thông gió, mang lại hiệu ứng ánh sáng thay đổi theo thời gian trong ngày.
Phòng khách được bố trí nội thất tiết chế, ưu tiên khoảng trống và sự thông thoáng để tăng cảm giác rộng rãi.
Phòng khách được bố trí nội thất tiết chế, ưu tiên khoảng trống và sự thông thoáng để tăng cảm giác rộng rãi.
Căn nhà nổi bật giữa làng quê yên bình ở Ấn Độ.
Căn nhà nổi bật giữa làng quê yên bình ở Ấn Độ.
Bích Phương (Theo Archdaily, Livingasean)