Nhà ở xã hội UDIC Hạ Đình tiếp tục lùi thời hạn nhận hồ sơ

Hà NộiDự án nhà ở xã hội Hạ Đình có giá dự kiến 25 triệu đồng một m2 lùi tiếp thời điểm nhận hồ sơ 3 tháng so với kế hoạch.

Liên danh UDIC - Haweicco - DAC vừa thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) vào quý II.

Đây là lần thứ hai dự án này lùi thời hạn tiếp nhận hồ sơ. Theo kế hoạch ban đầu, chủ đầu tư nhận hồ sơ vào quý IV/2025, sau đó lùi sang quý đầu năm nay.

Trước đó, tại hội thảo về nhà ở xã hội giữa tháng 3, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, cho biết khu nhà xã hội Hạ Đình hiện thi công đến tầng 13, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12.

Ông Hải cho hay dự án bị chậm tiến độ do phải xác định giá bán diện tích thương mại - dịch vụ và thẩm tra lại giá nhà xã hội. Thủ tục này kéo dài do phải thuê đơn vị định giá, nhằm hạn chế rủi ro cho chủ đầu tư khi hậu kiểm.

Giá bán tạm tính được chủ đầu tư đưa ra vào tháng 2/2025 là 25 triệu đồng mỗi m2. Với đơn giá trên, người mua cần chi khoảng 1,75 tỷ đồng để sở hữu căn hộ diện tích 70 m2. Mỗi m2 giá thuê mua dự kiến 390.000 đồng một tháng, còn mức thuê khoảng 150.000 đồng.

Khu vực triển khai dự án nhà xã hội N01 Hạ Đình tại phường Thanh Liệt, tháng 3/2025. Ảnh: Ngọc Diễm

Khu nhà ở xã hội UDIC Hạ Đình được xây dựng trên diện tích khoảng 9.300 m2 (thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị mới hạ Đình). Công trình này cao 25 tầng nổi (5 tầng đế, 20 tầng căn hộ) và 1 tầng hầm. Dự án cung cấp 440 căn hộ, trong đó có 365 căn nhà xã hội.

Cuối tháng 3, Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận bố trí nhà ở xã hội tại dự án này cho những hộ dân phải di dời để làm Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) nhưng không đủ điều kiện tái định cư. Danh sách các hộ dân được mua nhà sẽ do chính quyền các phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ phê duyệt. Họ không phải bốc thăm hay xét duyệt các điều kiện mua nhà xã hội.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, mỗi m2 mở bán tại các dự án loại nhà ở này dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện khu có giá hơn 30 triệu đồng.

Năm ngoái, TP Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

