Nhà ở xã hội Phúc Đạt Tân Uyên ký hợp đồng mua bán đợt 2

90% căn nhà ở xã hội Phúc Đạt Tân Uyên được ký hợp đồng mua bán ngày 29/3.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các giao dịch diễn ra nhanh chóng. "Áp lực cạnh tranh gia tăng với các khách hàng ra quyết định muộn, khi sự lựa chọn về vị trí tầng, tầm nhìn hay biên độ diện tích căn hộ bị thu hẹp", vị này chia sẻ.

Theo chủ đầu tư, dân cư tại các vùng lõi công nghiệp như Tân Uyên tăng nhanh, trong khi nguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng kịp thời. Trong bối cảnh đó, các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và mức giá phù hợp với người lao động sẽ thu hút người mua.

Theo đó, các dự án doanh nghiệp đang triển khai góp phần cung cấp thêm nguồn căn hộ ra thị trường, nằm trong định hướng phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Khách hàng tại đợt ký hợp đồng mua bán ngày 29/03. Ảnh: Phúc Đạt Group

Trước đó, ngày 27/3, Phúc Đạt Group động thổ dự án nhà ở xã hội Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh gần 6 ha tại phường Trần Phú, Hà Tĩnh.

Dự án gồm 5 block cao 15 tầng với 1.558 căn hộ diện tích từ 34-73 m2 và một block nhà ở thương mại cao 15 tầng với 360 căn hộ diện tích từ 29-101 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 183.000 m2, chiều cao công trình tối đa gần 56 m. Dự án do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh - thành viên của Phúc Đạt Group làm chủ đầu tư.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch HĐQT Phúc Đạt Group - ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết, dự án được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở trên địa bàn, phục vụ nhu cầu của người dân tại khu vực.

(Nguồn: Phúc Đạt Group)