Nhà ở xã hội Phúc Đạt Tân Uyên ghi nhận 80% giao dịch thành công

Sự kiện ký kết hợp đồng mua bán dự án nhà ở xã hội Phúc Đạt Tân Uyên ngày 22/3 thu hút hơn 300 khách tham dự, khoảng 80% sản phẩm được ký ngay trong buổi sáng.

Khu vực đón tiếp, sa bàn và quầy thủ tục liên tục trong tình trạng đông người, nhiều khách hàng trực tiếp ký hợp đồng tại chỗ. Đại diện đơn vị cho biết các giao dịch tập trung trong cùng thời điểm khi dự án đáp ứng các yếu tố về giá, pháp lý và tiến độ.

Sự kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Phúc Đạt Tân Uyên diễn ra sáng ngày 22/3. Ảnh: DNCC

Dự án nhà ở xã hội Phúc Đạt Tân Uyên có quy mô hơn 11.440,8 m² , gồm 3 block cao 18 tầng, cung cấp 936 căn hộ với diện tích từ 35 đến 62 m2. Mức giá khởi điểm khoảng 500 triệu đồng một căn.

Theo chủ đầu tư, mức giá này phù hợp với khả năng tài chính của nhóm khách hàng mục tiêu, công nhân viên, cán bộ nhà nước và giáo viên tại khu vực đặc biệt là lao động kỹ thuật và nhân sự làm việc trong các khu công nghiệp.

Bên cạnh yếu tố giá, pháp lý minh bạch và tiến độ triển khai cũng là hai yếu tố thúc đẩy quyết định mua. Đơn vị phát triển cho biết, hạ tầng dự án đã hoàn thiện trước thời điểm ký kết hợp đồng mua bán, cho phép người mua trực tiếp kiểm chứng chất lượng thực tế. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng công bố hồ sơ pháp lý tại sự kiện để khách hàng tham khảo trước khi ký hợp đồng.

Đợt ký hợp đồng mua bán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 29/3. Sau đợt ký kết đầu tiên, lượng sản phẩm còn lại không nhiều, người mua sau sẽ hạn chế hơn về vị trí, diện tích căn hộ hoặc các điều kiện đi kèm.

Khách hàng tại khu vực hoàn tất thủ tục. Ảnh: DNCC

Tại khu vực TP HCM mở rộng, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp như VSIP, Sóng Thần, Mỹ Phước, lực lượng lao động, kỹ sư và chuyên gia tiếp tục gia tăng theo quá trình phát triển công nghiệp. Quy mô dân số cơ học tăng nhanh kéo theo nhu cầu nhà ở lớn.

Theo đơn vị phát triển dự án nhà ở xã hội Phúc Đạt Tân Uyên, nguồn cung nhà ở xã hội chưa kịp đáp ứng nhu cầu thị trường, trong khi ở phân khúc bất động sản thương mại, mặt bằng giá có xu hướng tăng trong những năm gần đây, tạo khoảng cách so với thu nhập của phần lớn người lao động.

Khách hàng nghiên cứu các điều khoản pháp lý trước khi ký hợp đồng. Ảnh: DNCC

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, người mua có nhu cầu ở thực cần chủ động chuẩn bị tài chính, hoàn thiện hồ sơ và theo dõi thông tin từ các đợt mở bán tiếp theo để tham gia phù hợp với kế hoạch của mình.

(Nguồn: Phúc Đạt Tân Uyên)