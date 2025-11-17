Nhà ở xã hội đầu tiên cạnh Sân bay Long Thành công bố giá bán

Đồng NaiSở Xây dựng vừa công bố giá bán nhà ở xã hội đầu tiên cạnh Sân bay Long Thành với mức cao nhất 21,7 triệu đồng một m2.

628 căn hộ nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành vừa được ngành chức năng công bố giá với bình quân của 4 block hơn 21,6 triệu đồng/m².

Trong đó, giá bán cao nhất là block E gần 21,7 triệu đồng/m²; giá bán thấp nhất là block F hơn 20,9 triệu đồng/m². Giá bán này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí bảo trì, chi phí quản lý và vận hành nhà chung cư.

Nhà ở xã hội đầu tiên cạnh Sân bay Long Thành. Ảnh: Thái Hà

Nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành do Công ty cổ phần Long Thành Riverside đầu tư xây dựng với quy mô 2,5 ha, gồm 4 block chung cư cao 7 tầng với 628 căn hộ.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại xã Long Thành cũng như khu vực cạnh Sân bay Long Thành được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người dân... có nhu cầu tăng khi sân bay vào hoạt động giữa năm 2026.

Theo kế hoạch, trong tháng 12 tới, dự án hoàn thành cất nóc 2 block, hơn 300 căn hộ; 2 block còn lại sẽ hoàn thành cất nóc trong quý I năm 2026. Chủ đầu tư nhận hồ sơ mua nhà đến ngày 15/12.

Dự án sân bay Long Thành đang tăng tốc để hoàn thành cuối năm 2025, dự kiến hoạt động năm 2026. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; giai đoạn một sẽ khai thác 25 triệu khách. Vốn đầu tư toàn dự án gần 336.630 tỷ đồng (16 tỷ USD).

Phước Tuấn