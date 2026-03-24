Nhà ở ven biển sở hữu lâu dài tại Vinhomes Hải Vân Bay

Dự án Vinhomes Hải Vân Bay tại Đà Nẵng rộng hơn 512 ha, trong đó có phần quỹ đất ở với quyền sở hữu lâu dài ven biển, đáp ứng nhu cầu sống theo phong cách nghỉ dưỡng.

Vinhomes Hải Vân Bay nằm tại khu vực chân đèo Hải Vân (Liên Chiểu, Đà Nẵng), được định hướng theo mô hình nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng. Trong cơ cấu sử dụng, dự án có quỹ đất ở, cho phép phát triển sản phẩm với thời hạn sở hữu lâu dài.

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng hạn chế và pháp lý được kiểm soát chặt hơn, các dự án vừa có vị trí sát biển, vừa có chức năng ở lâu dài trở thành nguồn cung không nhiều. Xu hướng này tương đồng với nhiều đô thị ven biển trên thế giới.

Vinhomes Hải Vân Bay quy hoạch theo mô hình đô thị ở kết hợp nghỉ dưỡng. Ảnh: Vinhomes

Ở các thành phố như Singapore, Sydney hay New York, khu vực ven biển thường tập trung dân cư và các hoạt động kinh tế, đồng thời được đánh giá cao về chất lượng sống. Mô hình nhà ở gắn với không gian nghỉ dưỡng đã hình thành từ lâu tại các thị trường này.

Tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu vị trí tiếp giáp vịnh biển, phía sau là đèo Hải Vân, tạo nên địa hình đặc thù. Theo quy hoạch, các phân khu thấp tầng được bố trí theo dạng phân tầng, tận dụng độ cao tự nhiên để mở rộng tầm nhìn ra biển, đồng thời tôn trọng địa hình tự nhiên.

Vị trí sát biển góp phần gia tăng giá trị dự án. Ảnh: Vinhomes

Cách tổ chức không gian này thường được áp dụng tại các khu đô thị ven biển nhằm nâng cao trải nghiệm sống. Nhờ địa hình dốc và hướng mở ra vịnh, nhiều sản phẩm có khả năng tiếp cận tầm nhìn biển.

Yếu tố tiếp cận trực diện biển cũng được xem là lợi thế dài hạn trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng thu hẹp, đặc biệt tại các khu vực có địa hình tự nhiên đặc thù. Các sản phẩm nhà ở có pháp lý lâu dài được dự báo thu hút nhóm khách hàng mua để ở hoặc tích lũy tài sản.

Tầm nhìn hướng biển tại dự án. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Hải Vân Bay là một trong những dự án quy mô lớn tại khu vực phía Tây Bắc Đà Nẵng, được kỳ vọng góp phần hình thành khu đô thị biển mới gắn với phát triển du lịch và dịch vụ.

Song Anh