Nhà ở, sân golf thuộc Khu đô thị lấn biển Cần Giờ dự kiến khởi công cuối năm

Nhà ở thấp tầng, sân golf, nhà hát, khu vui chơi thuộc siêu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ khởi công cuối năm nay.

Thông tin được bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes, cho biết tại tọa đàm về Dự án khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise do Tập đoàn Vingroup tổ chức, ngày 23/10.

Theo đó, giai đoạn một của dự án gồm đắp nền và chống xói lở sẽ hoàn thành vào tháng 11. Cũng trong thời gian này, chủ đầu tư sẽ khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng, dự kiến hoàn tất trong vòng 12 tháng. Giai đoạn hai sẽ triển khai vào giữa năm 2026, tập trung làm đường sá và các hạng mục kỹ thuật.

Dự án Khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise, quy mô 2.870 ha, được khởi công hồi tháng 4, là một trong các công trình chào mừng 50 năm đất nước thống nhất. Phạm vi lấn biển của dự án có diện tích 1.357 ha, diện tích khu vực san nền là 906 ha với cao độ trên 2,9 m (so với cao độ Hòn Dấu).

Công trình có các hạng mục như tổ hợp giải trí, khu nghỉ dưỡng ven biển, nhà hát, sân golf, biển hồ nhân tạo... được quy hoạch đồng bộ, theo định hướng sinh thái. Trong đó, nổi bật là toà tháp biểu tượng cao 108 tầng tại mũi Hải Đăng, được kỳ vọng trở thành cột mốc mới về kiến trúc và công nghệ xây dựng xanh của Việt Nam. Dự án hoàn thành kỳ vọng thu hút 40 triệu lượt khách mỗi năm và trở thành siêu đô thị biển lớn nhất TP HCM.

Trong các hạng mục chuẩn bị được khởi công, có hai sân golf 18 lỗ, sân West – Sunset được tư vấn thiết kế bởi Tiger Wood, sân East – Sunrise do kiến trúc sư Robert Trent Jones tư vấn. Trong khi đó, quần thể vui chơi giải trí 122 ha sẽ gồm công viên nước, đường tàu lượn siêu tốc Motor, rạp phim, nhà hát...

Dự án khu lấn biển Cần Giờ, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Vingroup và các chuyên gia cũng chia sẻ về phương pháp chống lún, lấn biển của dự án. Cụ thể, nơi đây vốn là vùng cửa sông - cửa biển, phía trên là lớp cát pha bùn sét mềm dày 18-24 m, bên dưới là các lớp sét - cát pha. Các lớp này có trạng thái dẻo đến nửa cứng. Ở độ sâu 36-40 m, đất trở nên rắn chắc với các lớp cát chặt và đất cứng. Đây là nền tảng lý tưởng để đặt móng cho các công trình quy mô lớn. Với công trình cao tầng, giải pháp cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette được áp dụng, mũi cọc đặt ở tầng đất chặt 65-80 m, tương tự cách Vinhomes đã áp dụng tại Central Park và Golden River.

Công nghệ xử lý đất nền ven biển của dự án đã được áp dụng tại công trình Nhà máy VinFast 335 ha, cũng là vùng biển sát bờ Cát Hải, Hải Phòng.

Để xử lý nền đất Cần Giờ, dự án áp dụng công nghệ phun cát kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào - đắp đặc biệt, tức là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền. Cát được bơm vào, san gạt thành lớp dày phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó nén chặt và gia cố để nước thoát nhanh, giúp đất cố kết. Lớp cát này vừa thay thế phần đất yếu, vừa tạo nền vững chắc đủ khả năng chịu tải cho các công trình đô thị.

Ngay từ khâu san lấp, tùy khu vực địa chất, các chuyên gia đã tính toán bù lún cụ thể từ 50cm đến 1,5m, kết hợp kế hoạch nạo vét định kỳ, đảm bảo độ ổn định lâu dài cho toàn dự án. Vingroup cũng cam kết bảo dưỡng trọn đời bằng chi phí của nhà đầu tư với vấn đề sụt lún.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, diện tích hơn 70.000 ha, trong đó 35.000 ha rừng ngập mặn phòng hộ. Dù đang triển khai siêu dự án nhưng hiện khu vực kết nối với trung tâm chủ yếu qua phà Bình Khánh, thường xuyên quá tải.

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư Vingroup đang phối hợp với TP HCM giải quyết bài toán hạ tầng giao thông kết nối như tuyến đường sắt tốc độ cao TP HCM - Cần Giờ vận tốc 350 km/h, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ngoài ra, một số dự án khác như cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường rừng Sác cũng đang được thực hiện các thủ tục để triển khai.

Lê Giang