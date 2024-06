Nhà ở lưu động - loại xe được ưa chuộng trên thế giới

Xe nhà ở lưu động có nhiều dạng khác nhau, có không gian sống và những trang bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Tại Mỹ, RV (recreational vehicle - xe hoán cải) là dòng xe giúp người sử dụng có thể vừa dịch chuyển từ điểm này đến điểm khác, trong khi vẫn có những tiện nghi cơ bản và không gian phục phụ cuộc sống hàng ngày.

RV gồm nhiều loại khác nhau, từ motorhome (xe nhà ở lưu động), xe cắm trại, hay toa kéo. RV cũng có thể là một ngôi là tự dịch chuyển, hoặc là một ngôi nhà được một xe khác kéo đi.

Một mẫu motorhome hạng A, với phần thân xe hai bên có thể mở rộng khi đỗ, tăng không gian sử dụng. Ảnh: Motorhome Depot

Trong đó, motorhome là dạng cao cấp nhất, và gồm 3 hạng: A, B và C. Hạng A lớn nhất và thường được hoán cải từ xe buýt hoặc xe tải, có thể dài gần 20 m và gồm phòng ngủ, phòng tắm, bếp và phòng khách. Các mẫu này thường phù hợp với những hành trình dài và cho phép đến 8 người sử dụng.

Hạng B (thường là xe cắm trại), và hạng C thường làm lại từ xe van hoặc xe tải. Hạng C có thể gồm cả chỗ ngủ phía trên chỗ ngồi của tài xế, và có không gian cho đến 6 người.

Quy định về trang bị thường phải có ít nhất 4 trong số những yếu tố gồm: bếp (với nguồn điện trên xe), tủ lạnh, toilet, sưởi hoặc điều hòa hoặc cả hai với nguồn điện tách riêng khỏi động cơ, hệ thống cấp nước lưu động, ổ điện 110-125 V tách riêng khỏi động cơ, giường hoặc khu vực ngủ.

Tùy loại xe và ngân sách, mỗi khu vực chức năng có thể thêm hoặc bớt trang bị tiện nghi. Mức giá trên thị trường rất đa dạng, có thể từ 60.000 USD và lên đến cả triệu USD hoặc hơn.

Phần lớn xe RV chỉ một tầng, nhưng cũng có loại 2 tầng. Để có kích thước gọn gàng khi chạy trên đường, những chiếc RV cỡ lớn thường có phần thành xe hai bên có thể mở rộng, giúp tăng không gian sử dụng khi đỗ một chỗ.

Nội thất một mẫu motorhome hạng A. Ảnh: Campers Inn RV

Luật của Mỹ về xe RV sẽ cụ thể theo từng bang, nhưng có nhiều điểm chung, chỉ một số ít khác biệt. Các bang đều nêu rõ kích thước, và một số quy định về an toàn.

Chiều dài xe - tổng chiều dài của cả motorhome và toa kéo - phổ biến ở mức 19,8 m, chiều rộng khoảng 2,6 m, và cao đều là 4,1 m. Riêng chiều dài của motorhome thường là 13,7 m.

Các quy định về trang bị an toàn gồm dây nối an toàn (giữa xe kéo và toa kéo), phanh an toàn trên toa kéo, biển báo phản quang hoặc pháo sáng, bình cứu hỏa.

Số người được phép đi trên các lại xe RV cũng khác nhau. Phần lớn các mẫu xe có ít nhất một giường cỡ lớn, và một số có giường tầng. Với motorhome, số ghế được phép là 4-8.

Cửa xe thường có chiều rộng 609-762 mm, chiều cao 1.676-1.981 mm, và độ dày khoảng 38 mm. Các cửa phòng riêng trong xe thường có chiều rộng 457-609 mm.

Các mẫu RV có thể được chủ xe lắp thêm các tấm pin điện mặt trời để cung cấp năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Vì thế, xe cũng cần đủ pin để dự trữ nguồn năng lượng thu được, cũng như bộ điều khiển sạc và bộ biến tần.

Thị trường xe RV Bắc Mỹ rất năng động và phát triển mạnh mẽ với nhiều yếu tố khác nhau, như thu nhập của người tiêu dùng cho phép đầu tư vào du lịch và những hoạt động ngoài trời.

Một mẫu motorhome hạng C. Ảnh: Road Bear RV

Nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội ngành công nghiệp RV (RVIA) cho thấy ngành công nghiệp RV tác động kinh tế hàng năm đối với kinh tế Mỹ là 140 tỷ USD, hỗ trợ gần 680.000 việc làm. Riêng trong 2021, việc sở hữu xe RV đạt kỷ lục với 11,2 triệu hộ gia đình có RV.

Quy mô thị trường xe RV toàn cầu ước tính tăng từ 49,59 tỷ USD trong 2024 lên 69,23 tỷ USD đến hết 2032, theo công ty nghiên cứu Fortune Business Insights.

Ngoài Mỹ, Canada cũng là thị trường phát triển mạnh xe RV. Chỉ trong năm 2022, hơn 50.000 xe RV bán ra, tăng 16% so với 2021 và đóng góp 3,4 tỷ USD vào nền kinh tế. Xe RV bán ở Canada chủ yếu nhập từ Mỹ, vì thế, quy định ở hai quốc gia này phần lớn giống nhau.

Quy định ở Đức với một chiếc RV phải có ít nhất một bàn kèm ghế, chỗ ngủ (có thể gập thành ghế), bếp gắn cố định, nơi cất hành lý. Bàn có thể dễ dàng tháo ra.

Ở những nơi khác, các quy định có nhiều điểm chung. Nhưng thị trường RV của Mỹ vẫn phát triển nhất thế giới.

Mỹ Anh