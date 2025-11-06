Nhà ở cao cấp Hải Phòng đón lực đẩy từ hạ tầng logistics

Vị trí cửa ngõ hành lang kinh tế Việt - Trung cùng hệ thống cảng biển, kho bãi, giao thông liên vùng giúp Hải Phòng thu hút vốn, chuyên gia, từ đó gia tăng nhu cầu nhà ở chất lượng cao.

Hải Phòng nằm ở điểm cuối trên biển của hai hành lang Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng. Hai trục đường bộ này kết nối trực tiếp các trung tâm sản xuất, tiêu dùng lớn của vùng Tây Nam Trung Quốc - khu vực đông dân, phát triển năng động nhưng không có biển. Nhờ lợi thế đó, thành phố trở thành cửa ngõ ra biển cho Tây Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam, đồng thời là mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics khu vực.

Tận dụng vị trí, Hải Phòng phát triển cụm cảng nước sâu Lạch Huyện, các tuyến cao tốc liên vùng và cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, cho phép hàng hóa đi thẳng tới thị trường lớn, rút ngắn thời gian vận chuyển. Hai bến số 3-4 tại Lạch Huyện khánh thành hồi tháng 5 giúp nâng công suất, tăng khả năng tiếp nhận tàu lớn.

Một góc bến cảng nước sâu số 3 và 4 Lạch Huyện, Hải Phòng, ngày 13/5. Ảnh: Lê Tân

Theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, sản lượng hàng hóa qua cảng của thành phố 8 tháng đầu năm đạt 75,6 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ. Nhiều chỉ tiêu năng suất cải thiện, như năng suất thông quan 110 container mỗi giờ; thời gian chờ cầu bến giảm còn 7,8 giờ.

Hệ sinh thái logistics của thành phố hiện có hơn 700 ha kho bãi, tốc độ tăng trưởng khoảng 23% mỗi năm, đóng góp 13-15% GRDP. Quy hoạch đến năm 2030 đặt mục tiêu 1.700-2.000 ha logistics, hướng tới trung tâm logistics quốc tế Đình Vũ - Cát Hải cùng các trung tâm cấp vùng, chuyên dụng.

Về kết nối liên vận, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến khởi công ngày 19/12, hướng tới hoàn thiện hành lang vận tải đa phương thức Bắc Bộ, kết nối trực tiếp ra Lạch Huyện và Đình Vũ.

Theo các chuyên gia, khi trở thành mắt xích của chuỗi cung ứng toàn cầu, Hải Phòng tiếp tục hút vốn đầu tư. Tổng vốn FDI còn hiệu lực đến hết tháng 8 đạt hơn 50,11 tỷ USD. Dòng vốn này mang theo máy móc, công nghệ và đội ngũ chuyên gia, tạo nhu cầu thực về chỗ ở đạt chuẩn quốc tế.

Dữ liệu Dot Property cho thấy giá bán căn hộ sơ cấp tại Hải Phòng phổ biến 35-38 triệu đồng mỗi m2; một số dự án cao cấp đạt 48-68 triệu đồng mỗi m2. Giá thuê căn hộ phổ biến 13-23 triệu đồng một tháng, có thể tới 40 triệu đồng ở phân khúc cao cấp và căn hộ dịch vụ phục vụ chuyên gia.

Đại diện N.H.O - doanh nghiệp phát triển bất động sản đến từ Hàn Quốc nhận định, nhu cầu về nhà ở chất lượng cao sẽ chuyển từ tính chu kỳ sang cấu trúc dài hạn. Doanh nghiệp này đã hiện thực hóa định hướng bằng dự án Gem Park tại khu vực Hồng Bàng.

Phối cảnh khu căn hộ Gem Park tại phường Hồng Bàng. Ảnh: N.H.O

Đây là khu căn hộ cao cấp với tiện ích nội khu đến 15.000 m2, quy hoạch hệ thống cây xanh đa tầng theo mùa và các tuyến đường dạo bộ. Hệ tiện ích đa dạng với hồ bơi tràn 500 m2, hồ bơi trẻ em, phòng tập gym-yoga, sân thể thao, vườn trên cao...

Với đội ngũ kinh nghiệm từ Hàn Quốc và hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, N.H.O kỳ vọng cung cấp khu dân cư cao cấp theo chuẩn sống mới, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Song Anh