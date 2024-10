Nhà nổi trên biển nhờ hệ thống chân gắn motor

MỹNhà nổi Arkup 50 trang bị hệ thống chân có thể điều chỉnh độ cao giúp nó nhô lên phía trên những con sóng cùng nhiều tiện nghi khác.

Thiết kế của mẫu nhà nổi Arkup 50. Ảnh: Arkup

Arkup 50 nằm trong loạt thiết kế Livable Yacht của công ty Arkup ở Florida, giúp người ở sinh sống tách biệt hoàn toàn với lưới điện. Ngôi nhà dài 15 m và có diện tích sàn tối đa 206 m2 phụ thuộc vào các tùy chọn. Ngoại thất của nó bao gồm những cửa sổ lớn sát đất và tùy chọn sàn gập được giúp cung cấp thêm không gian ngoài trời, theo New Atlas.

Giống như phiên bản nhà Arkup trước đó, ngôi nhà nổi có công nghệ neo và ổn định vị trí. Không chỉ sử dụng hệ thống thủy lực mà bao gồm 4 trụ gắn motor có thể co lại để nâng ngôi nhà lên khỏi mặt nước. Thiết kế này cung cấp sự cân bằng cho người bị say sóng, nhưng không hiệu quả ở giữa đại dương, do đó đòi hỏi vị trí ở vùng biển tương đối nông do độ dài của trụ là 6,7 m.

Arkup 50 sở hữu nhiều công nghệ khác bao gồm hệ thống Internet Starlink. Một bộ khử mặn sản xuất nước và cụm pin quang điện 12 kW nối với bộ pin 75 kW để đáp ứng nhu cầu điện. Người ở có thể lắp thêm động cơ đẩy điện tích hợp 67 kW để di chuyển ngôi nhà. 4 phiên bản nhà Arkup 50 có thể đặt cạnh nhau để hình thành đảo nổi.

Không gian nội thất được bố trí thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng với sàn chính dành cho phòng khách, có hệ thống âm thanh và màn hình TV lớn, cùng với gian bếp đầy đủ đồ gia dụng và khu vực bàn ăn. Phòng tắm có toilet, bồn rửa và bồn tắm. Phòng ngủ trong nhà cũng có thiết kế rộng rãi. Sàn trên của Arkup 50 được che phủ bởi cụm pin quang điện và có một gian bếp nhỏ, bể sục cho 4 người, chỗ ngồi và hệ thống âm thanh khác. Arkup 50 sẽ có mặt ở triển lãm Fort Lauderdale Boat Show kéo dài từ ngày 30/10 đến ngày 3/11.

An Khang (Theo New Atlas)