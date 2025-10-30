Nhà nổi giúp Hà Lan sống chung với ngập lụt

Trong khi mực nước biển dâng cao và siêu bão gây ngập lụt, những khu nhà nổi cung cấp giải pháp giúp các cộng đồng ven biển ở Hà Lan chống chọi tốt hơn.

Khu nhà nổi Schoonschip ở Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: Schoonschip

Theo BBC, ở Hà Lan, nhu cầu xây nhà nổi đang gia tăng. Nhà nổi xuất hiện ở Hà Lan từ thập kỷ trước đóng vai trò như minh chứng cho hàng loạt dự án lớn hơn mà giới kỹ sư đang triển khai ở Anh, Pháp, Na Uy, vùng Polynesia và quần đảo Maldives.

Nhà nổi có thể được xây ở bất kỳ vùng ven biển nào và phù hợp để đối phó với mực nước biển dâng cao hoặc ngập lụt do mưa bão bởi thiết kế nằm phía trên mặt nước. Khác với nhà thuyền có thể tháo neo và thay đổi vị trí, nhà nổi được cố định vào bờ, thường nằm trên cọc thép, nối liền với hệ thống cống rãnh và lưới điện ở địa phương. Chúng có kết cấu tương tự nhà xây trên đất liền, nhưng có cục đối trọng bằng bê tông để trụ vững trên mặt nước. Ở Hà Lan, nhà nổi thường là dạng nhà liền kề ba tầng hình vuông đúc sẵn với vật liệu thông dụng như gỗ, thép và thủy tinh.

Đối với những thành phố thường xuyên chịu ngập lụt nghiêm trọng và thiếu đất xây dựng, nhà nổi trở thành lựa chọn tiềm năng để mở rộng nhà ở đô thị. Tại Amsterdam, nơi có gần 3.000 nhà thuyền truyền thống trên khắp mạng lưới kênh đào, hàng trăm người đã chuyển tới những ngôi nhà nổi ở một số khu phố bỏ không trước đây. Thành phố Rotterdam, nơi 90% diện tích nằm dưới mực nước biển, có tòa nhà văn phòng nổi lớn nhất thế giới cũng như trang trại nổi sử dụng robot vắt sữa bò. Các chuyên gia cho biết cần xây dựng một triệu ngôi nhà mới trong vòng 10 năm tới để giảm bớt áp lực thiếu nhà ở và đất đai ở Hà Lan.

Những công ty Hà Lan chuyên xây dựng nhà nổi cũng nhận được nhiều yêu cầu từ nhà thầu nước ngoài nhằm thực hiện một số dự án tham vọng hơn. Ví dụ, công ty công nghệ Blue21 đang làm việc với đề xuất xây hàng loạt đảo nổi trên biển Baltic, có thể chứa 50.000 người và nối liền với hầm đường sắt dưới nước giữa Helsinki, Phần Lan và Tallin ở Estonia.

Koen Olthuis, nhà sáng lập công ty kiến trúc Waterstudio năm 2003, cho biết bản chất tương đối đơn giản của nhà nổi có thể là lợi thế lớn nhất. Những ngôi nhà do ông thiết kế sử dụng cột trụ đào sâu khoảng 65 m vào lòng đất và phủ vật liệu giảm chấn để hạn chế cảm giác say sóng. Theo WEF, trong mùa đông năm nay, Waterstudio sẽ theo dõi xây dựng dự án nhà nổi gần thủ đô Male ở Maldives, nơi 80% đất nước nằm ở độ cao chưa đến một mét so với mực nước biển. Dự án bao gồm những ngôi nhà giá rẻ thiết kế đơn giản cho 20.000 người. Bên dưới nền nhà là rạn san hô nhân tạo hỗ trợ sinh vật biển. Các tòa nhà sẽ bơm nước biển lạnh ở tầng nước sâu để kết hợp với hệ thống điều hòa.

Tuy nhiên, nhà nổi cũng đi kèm nhiều thách thức. Mưa gió mạnh hoặc tàu lớn chạy qua cũng có thể khiến ngôi nhà chao đảo. Nhà nổi cũng cần thêm cơ sở hạ tầng để kết nối với hệ thống cống và lưới điện, đòi hỏi dây cáp chống thấm và máy bơm nhằm sử dụng dịch vụ ở vùng đất cao hơn. Nhưng lợi ích mà nhà nổi đem lại có thể lớn hơn nhiều so với chi phí. Theo Rutger de Graaf, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc Blue21, nhà nổi đã góp phần cứu sống nhiều sinh mạng và giảm hàng tỷ USD thiệt hại trong mùa hè vừa qua.

An Khang (Theo BBC, The Mayor, WEF)