Nhà nghỉ dưỡng 'hoà cùng thiên nhiên' giữa vùng đồi Romania

Khu nhà nghỉ dưỡng tại Romania gồm 3 hạng mục trên tổng diện tích 230 m2. Công trình nằm giữa vùng đồi Transylvania, bao quanh bởi các di tích lịch sử như làng cổ Rimetea, lâu đài Jósika.
Khu nhà nghỉ dưỡng tại Romania gồm 3 hạng mục trên tổng diện tích 230 m2. Công trình nằm giữa vùng đồi Transylvania, bao quanh bởi các di tích lịch sử như làng cổ Rimetea, lâu đài Jósika.
Thay vì xây chung một khối, kiến trúc sư tách công trình thành 3 khu vực riêng biệt: nhà chính, nhà khách nhỏ và một kho cũ được cải tạo thành không gian sinh hoạt chung kiêm phòng làm việc.
Thay vì xây chung một khối, kiến trúc sư tách công trình thành 3 khu vực riêng biệt: nhà chính, nhà khách nhỏ và một kho cũ được cải tạo thành không gian sinh hoạt chung kiêm phòng làm việc.
Cách bố trí khu nhà mô phỏng theo nhà nông thôn truyền thống, các khối nhà xoay quanh sân chung, xen kẽ vườn cây ăn quả.
Cách bố trí khu nhà mô phỏng theo nhà nông thôn truyền thống, các khối nhà xoay quanh sân chung, xen kẽ vườn cây ăn quả.
Vườn cây quanh nhà gần như được giữ nguyên, ôtô chỉ được đỗ ở rìa khu đất để bảo toàn cảnh quan đi bộ bên trong.
Vườn cây quanh nhà gần như được giữ nguyên, ôtô chỉ được đỗ ở rìa khu đất để bảo toàn cảnh quan đi bộ bên trong.
Khu vườn đang được cải tạo, dự kiến trở thành mảnh vườn nhỏ cung cấp hoa, rau sạch và ngũ cốc cho gia chủ.
Khu vườn đang được cải tạo, dự kiến trở thành mảnh vườn nhỏ cung cấp hoa, rau sạch và ngũ cốc cho gia chủ.
Căn nhà sử dụng khung gỗ lắp ghép trên nền móng bê tông, kết hợp vách cách nhiệt bằng rơm ép để tận dụng vật liệu địa phương. Công trình cũng tự chủ về nguồn điện và nước sinh hoạt nhờ hệ thống pin năng lượng mặt trời và giếng riêng.
Căn nhà sử dụng khung gỗ lắp ghép trên nền móng bê tông, kết hợp vách cách nhiệt bằng rơm ép để tận dụng vật liệu địa phương. Công trình cũng tự chủ về nguồn điện và nước sinh hoạt nhờ hệ thống pin năng lượng mặt trời và giếng riêng.
Chân tường nhà ốp đá vôi tái sử dụng, mặt đứng hoàn thiện bằng gỗ thông xử lý nhiệt, mái lợp ngói.
Chân tường nhà ốp đá vôi tái sử dụng, mặt đứng hoàn thiện bằng gỗ thông xử lý nhiệt, mái lợp ngói.
Khu vực phòng ăn ngoài trời, với bàn ăn đặt ngay cạnh khu nướng để tiện phục vụ. Góc bên phải với sofa là nơi gia chủ nghỉ ngơi sau bữa ăn.
Khu vực phòng ăn ngoài trời, với bàn ăn đặt ngay cạnh khu nướng để tiện phục vụ. Góc bên phải với sofa là nơi gia chủ nghỉ ngơi sau bữa ăn.
Khu nướng ngoài trời của nhà chính với lò gạch xây thủ công, tường ốp gạch men.
Khu nướng ngoài trời của nhà chính với lò gạch xây thủ công, tường ốp gạch men.
Bên trong nhà trần dốc lộ kết cấu gỗ. Khu ăn uống và phòng khách được tổ chức trong cùng một không gian thông thoáng.
Bên trong nhà trần dốc lộ kết cấu gỗ. Khu ăn uống và phòng khách được tổ chức trong cùng một không gian thông thoáng.
Ô cửa kính phòng khách với tầm nhìn ra đồi, vườn cây và đưa ánh sáng vào bên trong.
Ô cửa kính phòng khách với tầm nhìn ra đồi, vườn cây và đưa ánh sáng vào bên trong.
Cửa sổ góc xuyên suốt từ mặt bàn bếp đến trần. Tủ bếp gỗ tông nâu ấm kết hợp mặt bàn đá tối màu giúp không gian sạch sẽ và dễ vệ sinh.
Cửa sổ góc xuyên suốt từ mặt bàn bếp đến trần. Tủ bếp gỗ tông nâu ấm kết hợp mặt bàn đá tối màu giúp không gian sạch sẽ và dễ vệ sinh.
Bích Phương (theo Archdaily)