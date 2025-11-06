Nhà nghỉ dưỡng giữ nguyên cây lớn xuyên mái giữa rừng Amazon

Ngôi nhà được xây dựng trong khu đất 2,5 ha tại tỉnh Pastaza (Ecuador), cách trung tâm khu dân cư vài km. Công trình là minh chứng cho khả năng can thiệp bền vững vào môi trường tự nhiên, thể hiện mối quan hệ giữa con người và hệ sinh thái bản địa.
Công trình là nơi để kết hợp giữa nghỉ ngơi và trải nghiệm thiên nhiên. Cấu trúc căn nhà nằm ngang bám theo triền đồi, giữ nguyên vị trí một cây lớn vốn tồn tại ở đó. Nhờ đó, cây vẫn tiếp tục sinh trưởng, tạo điểm nhấn cho không gian.
Toàn bộ phần móng của căn nhà sử dụng cọc ống thép dầu khí tái chế, hạn chế ảnh hưởng đến độ ẩm đất và mạch nước ngầm.
Toàn bộ phần móng của căn nhà sử dụng cọc ống thép dầu khí tái chế, hạn chế ảnh hưởng đến độ ẩm đất và mạch nước ngầm.
Hệ mái dốc lớn mở rộng khỏi kết cấu chính giúp chắn mưa, nắng.
Không gian chức năng phân chia bằng các tấm gỗ và kính, vừa đảm bảo riêng tư vừa duy trì sự kết nối với rừng.
Không gian lưu trú mở rộng tối đa tầm nhìn ra rừng nhiệt đới, cho phép người ở tận hưởng trọn vẹn ánh sáng, không khí và sự yên tĩnh từ thiên nhiên ngay trên giường ngủ.
Bề mặt sàn và tường sử dụng tre, gỗ kết hợp lưới thép và đá giúp tăng độ chắc chắn. Giải pháp này giảm thiểu tác động xây dựng, tận dụng nhân công địa phương và kỹ thuật xây dựng thủ công.
Tường đá xếp trong khung lưới thép và trần tre tạo nên bầu không khí mộc mạc, giữ nhiệt tốt và tăng tính kết nối với môi trường tự nhiên xung quanh.
Góc ngồi thư giãn bằng lưới thép treo lơ lửng giữa rừng, mở rộng từ kết cấu chính, giúp người ở tận hưởng trọn vẹn không gian xanh và sự tĩnh lặng của rừng Amazon.
Khu vực bồn rửa mặt đặt ngoài trời với bàn đá thô, chậu sứ tối màu và tường gỗ, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Cây xanh và vật liệu mộc bản địa được phối hợp để đảm bảo sự hài hòa với cảnh quan rừng nhiệt đới.
Ngôi nhà khi lên đèn vào buổi chiều tối.
Bích Phương (theo Archdaily)