Nhà một tầng thiết kế 'lơ lửng' để ngắm cảnh quan

Ngôi nhà ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) có thiết kế đặc biệt với không gian ở chính được nâng lên cao, tạo khoảng trống bên dưới cho cảnh quan và vật nuôi. Công trình là phần mở rộng của căn nhà cũ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mới. Chủ nhân chuyển sang sống tại nhà khác, để lại nhà cũ làm nơi đón khách.