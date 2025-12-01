Nhà một tầng thiết kế 'lơ lửng' để ngắm cảnh quan

Ngôi nhà ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) có thiết kế đặc biệt với không gian ở chính được nâng lên cao, tạo khoảng trống bên dưới cho cảnh quan và vật nuôi. Công trình là phần mở rộng của căn nhà cũ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mới. Chủ nhân chuyển sang sống tại nhà khác, để lại nhà cũ làm nơi đón khách.
Yêu cầu của gia chủ đặt ra là ngôi nhà một tầng giúp các thành viên dễ dàng tương tác, đồng thời vẫn giữ được tầm nhìn ra núi từ nhà, cùng khoảng đất đủ cho hai con bò đi lại.
Không gian sinh hoạt được nâng lên độ cao 7 m, tương đương với mái nhà cũ, tạo thành khối nhà một tầng nhưng có cấu trúc như hai tầng, phía dưới là khu vườn và sân cỏ cho bò.
Bên trên, ban công chạy dọc quanh nhà cho phép tận dụng nhiều góc nhìn.
Mặt tiền gồm hai lớp kính bên trong và hệ lam gỗ đóng mở linh hoạt bên ngoài, giúp gia chủ chủ động điều chỉnh ánh sáng và đảm bảo riêng tư.
Kết cấu chính của căn nhà gồm hai tường bê tông đổ liền khối, kết hợp hệ dầm sàn kiểu lưới.
Bê tông là vật liệu được sử dụng xuyên suốt căn nhà, kết hợp gỗ màu sáng tạo độ tương phản nhẹ.
Khu vực sinh hoạt chung được bố trí ghế sofa cỡ lớn dạng module, có thể linh hoạt thay đổi theo nhu cầu sử dụng trong ngày.
Phòng khách sử dụng bảng màu trung tính với sofa vải và ghế da tông nâu. Cửa kính lớn hướng ra tán cây bên ngoài, tăng kết nối giữa không gian trong và ngoài.
Khu bếp nằm trên cao với mặt bàn đảo ốp đá xanh, kết hợp hệ tủ âm tường dùng gỗ sáng màu.
Hồ bơi được bố trí trên tầng cao, tiếp giáp phòng khách qua hệ cửa kính trượt.
Không gian sinh hoạt chung mở rộng liên thông giữa phòng ăn, phòng khách và khu vực nghỉ ngơi cạnh hồ bơi.
Phòng ngủ tối giản với bảng màu trung tính. Giường tích hợp bàn làm việc, chân giường có đèn hắt nhẹ tạo hiệu ứng nổi khối.
Bích Phương (theo Idin Architects)