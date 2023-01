Nhà mới xây 4 tháng đã bị nứt tường

Nhà tôi vừa xây được 4 tháng đã bị nứt tường cạnh cột bê tông. Nguyên nhân do đâu và cách khắc phục thế nào, xin kiến trúc sư tư vấn.

Độc giả: Trí Vũ

Kiến trúc sư Trương Thành Trung (Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất T&T), với những hình ảnh bạn chia sẻ thì việc rạn nứt chân chim này nguyên nhân là do một bên có chất liệu là bê tông (cột), một bên là tường xây. Do hai vật liệu không đồng chất nên khi tường xây sau, lớp vữa xây co ngót sẽ gây hiện tượng rạn nứt dọc theo cột bê tông.

Việc rạn nứt này không ảnh hưởng nhiều đến kết cấu của ngôi nhà nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Để xử lý được vấn đề này bạn cần lưu ý những vấn đề sau trong quá trình xây dựng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nhà mới xây đã bị nứt tường. Ảnh: Trí Vũ

Khi xây tường bên cạnh cột bê tông cần phải khoan râu sắt (phi 6) một đầu cố định vào một mặt cột, đoạn còn lại dài 60-80 cm sẽ được đặt trên mạch vữa của tường xây. Thông thường cứ xây cao 80-100cm thì thợ sẽ đặt một sợi sắt giằng tường. Việc làm này sẽ khiến cho tường thêm chắc chắn không bị rạn nứt theo mép cột.

Ngoài ra ở những vị trí sang cầu (các vị trí cổng vòm hay khuôn cửa) khi xây cần phải có lanh tô bê tông (bộ phận định hình đỡ khối tường nằm trên cửa sổ, cửa đi, tạo nên những lỗ cửa trên mặt tường) hoặc sắt hộp đảm bảo kết cấu đỡ phía dưới, tránh hiện tượng bị sệ tường gây rạn nứt.

Một vết nứt được đánh giá liên quan đến kết cấu là khi vệt đó chạy chéo góc khoảng 45 độ. Còn lại những vết rạn nứt chạy dọc từ dưới lên theo một đường thẳng là vết nứt do tiếp giáp của hai vật liệu không đồng chất như gạch với bê tông, mối nối của hai tấm thạch cao, thạch cao với tường..... Lúc này, thợ sẽ chủ động tách khe, tạo trước các khe hở bằng các phụ kiện nẹp hoặc sử dụng miếng dán xử lý mối nối giữa hai lớp vật liệu nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ.

Nếu các vết nứt sâu, rộng, xé tường từ nhỏ rồi lớn dần, đặc biệt nếu xuất hiện những đoạn chạy chéo góc 45 độ thì độ nguy hiểm đáng ở mức báo động. Lúc này cần báo cho đơn vị chuyên môn để được giám sát quá trình nứt, tìm giải pháp xử lý.

Trường hợp nhà bạn sau quá trình ở khoảng 4 tháng, nếu các hiện tượng nứt tương đối ốn định có thể sửa chữa bằng cách dùng bột trét hoặc cẩn thận hơn là róc vữa tường rồi trát lại. Đồng thời bạn cần kiểm tra các vị trí sang cầu xem có các lanh tô đỡ gạch không. Nếu không phải sửa chữa lại cẩn thận.

Trang Vy