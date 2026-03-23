Nhà máy Trung Quốc tẩy trắng chân gà bằng oxy già

Một xưởng sản xuất thực phẩm tại Trung Quốc vừa bị phanh phui dùng hóa chất hydrogen peroxide (oxy già) để chế biến món chân gà ăn liền trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sự việc được nêu trong chương trình Ngày Quyền của người tiêu dùng (15/3) do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thực hiện. Theo SCMP ngày 22/3, nhóm phóng viên điều tra đã thâm nhập vào các "thủ phủ" chân gà tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Tại đây, họ làm việc tại xưởng sản xuất của Công ty Thực phẩm Minh Dương ở thành phố Thành Đô mà không cần bất kỳ giấy khám sức khỏe hay qua quy trình khử trùng bắt buộc nào.

Theo báo cáo điều tra độc lập, cảnh tượng bên trong xưởng sản xuất nồng nặc mùi hôi thối, nền nhà đọng nước thải và thiết bị sản xuất bám đầy dầu mỡ bẩn. Chân gà nguyên liệu được đổ đống ngay trên nền đất ẩm ướt, bẩn thỉu, đặt cạnh các dụng cụ vệ sinh. Ngay cả khi chân gà bị dẫm đạp dưới chân, công nhân vẫn nhặt lên, cho lại vào rổ mà không rửa.

Cuộc điều tra của phóng viên CCTV phát hiện những đống chân gà tẩy trắng chất đống ngay trên nền xưởng sản xuất. Ảnh: CCTV

Trước khi đưa vào chế biến, chân gà được ngâm trong dung dịch hydro peroxide (oxy già) để tẩy trắng. Đây là loại hóa chất thường chỉ được dùng để khử trùng công nghiệp. Trung Quốc cấm sử dụng oxy già trong thực phẩm, đặc biệt chế biến chân gà bởi nó phá hủy các dưỡng chất như protein, đồng thời gây tổn thương niêm mạc miệng, suy giảm chức năng gan, thận, thậm chí đe dọa tính mạng nếu tiêu thụ lâu dài. Công nhân ở xưởng thừa nhận chưa bao giờ dám ăn sản phẩm do chính mình làm ra và khuyên phóng viên cũng không nên thử.

Cuộc điều tra còn cho thấy tình trạng này không chỉ diễn ra ở một cơ sở. Tại Công ty Thực phẩm Tăng Kiều (Trùng Khánh), phóng viên cũng phát hiện hàng loạt thùng phuy xanh đựng hóa chất với nhãn mác ghi rõ nồng độ oxy già lên tới 35%. Sau khi vụ việc bị phanh phui, Cục Giám sát Thị trường tỉnh Tứ Xuyên đã điều tra Công ty Minh Dương, đồng thời triển khai đợt tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên diện rộng.

Sự việc tại Tứ Xuyên diễn ra ngay sau khi cơ quan chức năng tỉnh An Huy thông báo điều tra sai phạm tại Công ty Thực phẩm Nam Giang hôm 15/3. Theo phản ánh của Đài Truyền hình Giang Tô, cơ sở này đã nướng cơm cháy cạnh đống lót giày và găng tay bẩn. Sản phẩm cơm cháy đã được bày bán rộng rãi trên thị trường từ lâu trước khi bị phát hiện.

Những vụ việc trên nối dài danh sách các bê bối thực phẩm tại Trung Quốc. Năm 2024, một nhà hàng tại Thượng Hải bị phạt 50.000 nhân dân tệ (hơn 190 triệu đồng) do sử dụng nitrite để làm tăng hương vị món ăn. Cùng năm đó, phụ huynh trường Trung học Trường Phong (Côn Minh) biểu tình khi phát hiện thịt ôi thiu trong bếp ăn trường học, khiến hiệu trưởng bị cách chức, nhiều cán bộ giáo dục bị đình chỉ công tác và đơn vị vận hành bếp ăn bị phạt 5,8 triệu nhân dân tệ. Năm 2023, một trường cao đẳng tại Nam Xương gây "bão" dư luận khi để lẫn đầu chuột vào suất ăn nhưng lại khẳng định đó là cổ vịt. Đơn vị vận hành bị phạt 7 triệu nhân dân tệ.

Theo giáo sư Lưu Tuấn Hải từ Đại học Nhân dân Trung Quốc, tình trạng mất an toàn thực phẩm tái diễn là các đơn vị sản xuất nhận thấy lợi nhuận từ việc vi phạm pháp luật lớn hơn nhiều so với cái giá phải trả nếu bị phát hiện. Ông Lưu cho rằng các cơ quan chức năng cần áp dụng chính sách "không khoan nhượng", tăng cường cả mức bồi thường dân sự lẫn hình phạt hình sự để những kẻ vi phạm phải trả giá đắt.

Trên các diễn đàn trực tuyến, dư luận cũng bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của các cơ quan giám sát thị trường khi cho rằng nhiều vấn đề chỉ lộ ra khi có sự can thiệp của truyền thông, và khi cơn sóng dư luận đi qua, tình trạng tái diễn xảy ra do chế tài chưa đủ sức răn đe.

Bình Minh (Theo SCMP, Sina, QQ)