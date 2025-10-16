Nhà máy sản xuất hàng loạt lò phản ứng hạt nhân di động

MỹCông ty Radiant đang xúc tiến xây dựng nhà máy đầu tiên trên thế giới có thể sản xuất hàng loạt lò phản ứng hạt nhân di động công suất một megawatt.

Thiết kế lò phản ứng hạt nhân vi mô Kaleidos của Radiant. Ảnh: DOE

Interesting Engineering hôm 14/10 đưa tin công ty khởi nghiệp hạt nhân Radiant có trụ sở tại California công bố kế hoạch xây dựng nhà máy đầu tiên để sản xuất hàng loạt lò phản ứng hạt nhân di động tại Oak Ridge, bang Tennessee, Mỹ, dự kiến bắt đầu thi công đầu năm 2026. Cơ sở của Radiant sẽ được đặt tên là R-50 hướng tới cung cấp máy phát điện hạt nhân Kaleidos đầu tiên vào năm 2028 và mở rộng sản xuất lên 50 lò phản ứng/năm trong những năm tiếp theo.

Quyết định xây dựng nhà máy tại Oak Ridge nhằm tận dụng chuyên môn, cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động tại khu vực để phát triển giải pháp năng lượng hạt nhân nhỏ gọn và di động phù hợp với nhu cầu hiện đại.

Sản phẩm chủ chốt của Radiant là Kaleidos, lò phản ứng hạt nhân vi mô công suất một megawatt được thiết kế triển khai linh hoạt, nhanh chóng, thay thế máy phát điện diesel. Lò Kaleidos sẽ cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy mà không cần tiếp nhiên liệu liên tục, phù hợp với môi trường khắc nghiệt như khu dân cư xa xôi, căn cứ quân sự, khu vực thảm họa không có lưới điện hoặc bị thiệt hại, trung tâm dữ liệu.

Lò phản ứng của Radiant dựa trên thiết kế làm mát bằng khí heli với cấu trúc an toàn không phụ thuộc vào nước để làm mát, giúp giảm gánh nặng hậu cần. Hệ thống chế tạo để có thể vận chuyển bằng đường hàng không, đường bộ hoặc đường biển, bao gồm bộ chuyển đổi điện tích hợp và tấm chắn dạng module.

Thành lập năm 2020, Radiant nằm trong số nhiều công ty đang nỗ lực khiến năng lượng hạt nhân trở nên dễ điều chỉnh và tiếp cận hơn. Tuy nhiên, thông qua tập trung vào sản xuất hàng loạt, họ hy vọng có thể thúc đẩy triển khai linh hoạt máy phát điện hạt nhân nhỏ và hiệu quả về chi phí như hệ thống sản xuất điện truyền thống. Radiant dự định bắt đầu thử nghiệm lò phản ứng đầu tiên trong năm 2026, sau đó bàn giao cho khách hàng năm 2028. Nhà máy tại Oak Ridge sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc hoàn thành những mục tiêu này.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Newswire)