Nhà máy Omoda & Jaecoo sắp vận hành tại Việt Nam

Omoda & Jaecoo tăng tuyển dụng nhân lực, chuẩn bị vận hành nhà máy ôtô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam.

Từ đầu năm, Công ty cổ phần ôtô Gel-O&J (Omoda & Jaecoo Việt Nam) liên tục đăng tuyển dụng kỹ sư, công nhân, chuyên gia kỹ thuật tại Hưng Yên, nơi đặt tổ hợp sản xuất ôtô của hãng. Đại diện hãng cho biết, tiến độ xây dựng nhà máy đang đúng kế hoạch, hạng mục thi công khung thép nhà xưởng đầu tiên dự kiến hoàn thành trong tháng 1.

Khung thép nhà xưởng đầu tiên tại dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 1. Ảnh: O&J

Hiện, Omoda & Jaecoo tuyển dụng hàng trăm vị trí kỹ sư cơ khí, điện – điện tử, kỹ thuật ôtô, công nhân và chuyên viên vận hành tại tỉnh Hưng Yên và khu vực lân cận. Theo hãng này, một phần đội ngũ sẽ được tuyển chọn, cử sang Trung Quốc tham gia đào tạo tại các nhà máy thuộc tập đoàn Chery. Sau giai đoạn này, họ sẽ vận hành dây chuyền sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

"Chúng tôi không chỉ đào tạo tay nghề, mà truyền đạt tư duy sản xuất xanh, tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực toàn cầu ngay từ đầu. Đây sẽ là thế hệ kỹ sư mang bản sắc Việt Nam, nhưng đủ năng lực vận hành một nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn thế giới", ông Simon Liu, Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam nói.

Phối cảnh nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam, đặt tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: O&J

Khi hoàn thành khung thép tại xưởng lắp ráp chính trong tháng 1, nhà máy Omoda & Jaecoo sẽ chuyển sang giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị và vận hành thử. Dự án này có quy mô trên 380.000 m², công suất giai đoạn đầu dự kiến đạt 120.000 xe một năm, sản xuất và lắp ráp các dòng xe xăng, hybrid và thuần điện trên cùng một hệ thống.

Omoda & Jaecoo định hướng phát triển nhà máy theo chuẩn ESG, mô hình "Nhà máy xanh, hệ sinh thái sạch", áp dụng các giải pháp như: hệ thống điện mặt trời áp mái, thu gom nước mưa, xử lý nước thải tuần hoàn, sử dụng vật liệu tái chế và tận dụng ánh sáng tự nhiên... Theo các chuyên gia, việc song hành xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp Omoda & Jaecoo rút ngắn thời gian vận hành ngay khi hoàn thiện nhà máy, hứa hẹn có nền tảng ổn định từ năm đầu tiên.

