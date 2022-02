Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 triển khai kế hoạch trong năm mới

Đơn vị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao năm 2022 với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển.

Phát biểu ngày đầu ra quân, ông Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy cho biết, năm 2021 với nhiều khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động tới mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Tuy nhiên, với sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và quyết tâm cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên, nhà máy đã thực hiện thành công mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa giữ vững sản xuất an toàn".

"Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nhiệm vụ được EVN giao trong năm 2021 đều đạt và vượt. Bên cạnh đó, nhà máy đã thể hiện sự tiến bộ so với cùng kỳ năm 2020 trong mọi mặt công tác để từng bước xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát triển bền vững, xứng đáng là đơn vị tiêu biểu trong toàn Tập đoàn", ông Vũ Thanh Hải nói.

Ông Vũ Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy phát biểu ngày đầu ra quân.

Về sản lượng điện, đơn vị sản xuất 7.416,9/7.370 triệu kWh, đạt 100,64% so với kế hoạch.

Với chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, hệ số khả dụng đạt 86,50/86,30% so với kế hoạch; tỷ lệ dừng máy sự cố đạt 1,07/2,74% so với kế hoạch; tỷ lệ điện tự dùng đạt 5,39/6,63% so với kế hoạch; suất hao dầu DO đạt 0,558/0,735g/KWh so với kế hoạch. Đối với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật qua các năm 2019, 2020 và 2021, nhà máy đều đạt vượt mức kế hoạch được giao và kết quả năm sau đều đạt tốt hơn năm trước đặc biệt là chỉ tiêu suất hao nhiệt.

Sang năm mới, đơn vị này hy vọng và tin tưởng vào một năm mới thành công, tuy nhiên cũng dự báo sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp; nhu cầu điện tăng trưởng không cao trong khi nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch được giao, bên cạnh việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của EVN "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả", nhà máy xây dựng chủ đề năm 2022 là "Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển" để tập thể cán bộ công nhân viên tổ chức thực hiện, tập trung nỗ lực khắc phục mọi khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch và nhiệm vụ măm 2022 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó.

Thế Đan