Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ phát điện vào 30/4

Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 - một trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương - sẽ phát điện vào 30/4 và đốt than lần đầu vào 16/6.

Đây là hai mốc vận hành quan trọng của tổ máy này, sau khi đốt lửa lần đầu tổ máy số 1 thành công vào hôm qua.

Khởi công vào năm 2011, dự án dự kiến khánh thành toàn bộ các tổ máy vào năm 2018, nhưng bị hoãn lại nhiều lần do những sai phạm khi thi công trước đây. Đây là dự án nằm trong 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành Công Thương.

Theo Phó Ban quản lý Dự án Nguyễn Hữu Vinh, tiến độ dự án đã đạt gần 89%, trong đó công tác thiết kế gần như xong; mua sắm đạt gần 96%; thi công xây lắp đạt gần 88%; chạy thử đạt gần 26%.

Hiện dự án huy động 665 công nhân thi công trực tiếp trên công trường, trong đó có nhiều hạng mục thi công 3 ca và sẽ tiếp tục huy động thêm công nhân, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc PVN, cho biết dự án này trước đây rất khó khăn trong kiểm soát dòng tiền giải ngân. Tuy nhiên, sau khi định hình các giải pháp như rà soát tổng dự toán, cân đối nguồn lực, vốn chủ sở hữu và vốn linh hoạt điều chỉnh, hỗ trợ tổng thầu, nhà thầu..., PVN đã tháo gỡ được các vấn đề. Hội đồng thành viên và ban tổng giám đốc đã phân cấp triệt để gắn trách nhiệm, kiểm soát công việc và chi phí.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: VGP

Từ tháng 7/2021 đến nay, tiến độ tổng thể của dự án tăng nhẹ 2% so với 4 năm trước. Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành.

"Để kiểm soát hoàn thành mốc tiến độ, đặc biệt hòa lưới điện vào 30/4 và đốt than lần đầu tổ máy 1 vào 16/6, tập đoàn chỉ đạo phải hoàn thành lắp đặt hệ thống băng tải than vào 30/5", Tổng giám đốc PVN cho biết.

Kiểm tra công trường và chứng kiến các kỹ sư đốt lửa lần đầu tổ máy số 1 thành công, Phó thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận những nỗ lực của Ban quản lý dự án, tổng thầu, công nhân làm việc tại công trường.

Nhắc lại hai dấu mốc quan trọng của dự án là phát điện bằng dầu tổ máy số 1 vào ngày 30/4 và phát điện bằng than vào ngày 16/6, Phó thủ tướng yêu cầu PVN, Ban quản lý dự án tập trung cao cho thi công xây lắp, đặc biệt các hạng mục hệ thống vận chuyển than, kho than, đường ống thải xỉ và bãi thải xỉ, các gói thầu phục vụ chạy thử, quan trắc. Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, chạy thử kịp thời hệ thống thiết bị đã lắp đặt.

Đồng thời, giải quyết hiệu quả các vấn đề về chi phí để bảo đảm tiến độ; huy động nhân lực, chuyên gia và tổ chức thi công, chạy thử; hoàn thiện dần các thủ tục hồ sơ pháp lý và kỹ thuật, chuẩn bị tốt cho công tác vận hành.

Phó thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý việc đảm bảo môi trường trong quá trình vận hành, trước mắt cần phủ kín cây xanh trong khu vực nhà máy.

Trước yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực cần thiết để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Ông khẳng định, quản lý, kiểm tra chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực, tư lợi.

Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 do PVN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) làm chủ đầu tư và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) làm tổng thầu EPC. Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư trên 31.000 tỷ đồng, đến nay tăng lên gần 41.800 tỷ đồng.

Anh Minh