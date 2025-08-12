Nhà máy luyện than cốc của U.S. Steel gần Pittsburgh phát nổ dây chuyền, khiến hai người thiệt mạng, ít nhất 10 người bị thương.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Hạt Allegheny, bang Pennsylvania cho biết nhà máy sản xuất than cốc Clairton Coke của U.S. Steel phát nổ lúc 10h51 sáng 11/8. Nhiều vụ nổ dây chuyền xảy ra sau đó, cùng đám khói lớn bốc lên, làm rung chuyển khu vực xung quanh.

"Tiếng nổ như sấm động vậy", Zachary Buday, người làm việc gần hiện trường, kể lại. "Giàn thao tác rung bần bật, lồng ngực tôi chấn động, rồi cả tòa nhà rung chuyển. Chúng tôi thấy khói bốc lên, nhưng không thấy lửa".

Giới chức hạt đã điều động 20 đơn vị cấp cứu (EMS) và các nhân viên từ 14 sở cứu hỏa địa phương tới nhà máy để chữa cháy, hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Trong họp báo chiều cùng ngày, giới chức hạt Allegheny xác nhận hai người thiệt mạng, ít nhất 10 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Đám cháy tại nhà máy đã được khống chế. Nhà máy Clairton Coke có khoảng 1.300 nhân viên, nằm dọc bờ sông Monongahela, cách thành phố Pittsburgh khoảng 32 km về phía nam. Đây là cơ sở sản xuất than cốc lớn nhất Bắc Mỹ, vận hành 10 cụm lò luyện cốc, sản lượng khoảng 4,3 triệu tấn than cốc mỗi năm.

Nhà máy luyện cốc lớn nhất Mỹ 'nổ như sấm động' Cháy nổ tại nhà máy luyện cốc Clairton Coke, bang Pennsylvania, Mỹ, ngày 11/8. Video: X/William Petty

Giới chức Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ. Quá trình luyện cốc thường sản sinh ra khí lò cốc, hỗn hợp gồm methane, CO2 và CO.

Những năm gần đây, nhà máy Clairton liên tục đối mặt với lo ngại ô nhiễm. Năm 2019, nhà máy đã đồng ý dàn xếp vụ kiện năm 2017 với số tiền 8,5 triệu USD, trong đó U.S. Steel đồng ý chi 6,5 triệu USD để giảm khí thải và mùi hôi thối, độc hại bốc ra từ cơ sở.

U.S. Steel cũng đối mặt với các vụ kiện khác liên quan đến ô nhiễm tại nhà máy, trong đó có cáo buộc vi phạm luật không khí sạch sau một vụ hỏa hoạn cuối năm 2018 làm hư hại hệ thống kiểm soát khí thải lưu huỳnh.

Một góc nhà máy luyện cốc Clairton Coke ở bang Pennsylvania, ngày 11/8. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo WLWT, AP, Washington Post)